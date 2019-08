BC impõe “teto” de 4,20 ao dólar

O Banco Central ofertou dólares no mercado de câmbio à vista nesta terça-feira (27), em operação extraordinária e sem estar conjugada com outros instrumentos, em resposta à disparada da moeda para perto de níveis recordes na esteira de crescente demanda do mercado por uma atuação mais incisiva da autoridade monetária. A taxa de corte anunciada – ou seja, a cotação mínima pela qual o BC aceitou ofertar os dólares ao mercado – foi de 4,125 reais, bem abaixo do nível acima de 4,19 reais batido na máxima intradiária. Depois do anúncio da operação, o dólar virou e chegou a cair para 4,1235 reais (-0,45%). Às 16h02, o dólar subia 0,19%, a 4,148 reais na venda.

–

Itamaraty aceita doação do Reino Unido

O Itamaraty aceitou ajuda de 10 milhões de libras, cerca de R$ 50 milhões, oferecida pelo Reino Unido para o combate aos incêndios na Floresta Amazônica. A informação foi noticiada por O Globo e confirmada pelo Estado. O recurso teria sido proposto na tarde desta terça-feira, 27, ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Planalto ainda não se manifestou sobre a oferta do Reino Unido. O presidente Jair Bolsonaro está disposto a aceitar a ajuda dos países e organizações internacionais, desde que possa controlar os recursos de combate aos incêndios na Amazônia, informou nesta terça-feira (27) seu porta-voz.

–

Supremo anula condenação de Moro

O Supremo Tribunal Federal anulou, pela primeira vez, uma condenação do ex-juiz Sergio Moro na Operação Lava-Jato. Por 3 votos a 1, a Segunda Turma da Corte tornou sem efeito a condenação de Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, por corrupção e lavagem de dinheiro. Votaram pela anulação Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. O relator da Lava-Jato na corte, ministro Edson Fachin, foi voto vencido. A decisão aconteceu por cerceamento da possibilidade de defesa e pode abrir caminho para anulações em outras condenações.

–

Relatório da Previdência chega ao Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu no início da tarde desta terça-feira, 27, o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da previdência. O relator apresentou novas fontes de arrecadação e sugeriu a inclusão dos estados e municípios na reforma, por meio de uma PEC paralela, que, caso aprovada, trará uma economia de 1,350 trilhão de reais, mais do que os 930 bilhões de reais previstos no texto da Câmara dos Deputados. Se houver acordo entre os líderes, a leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deverá ocorrer ainda esta semana. A informação é da presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), que também participou da entrega do texto da reforma no gabinete da presidência do Senado. “Entre 1º de outubro e 10 de outubro vamos concluir a votação em Plenário”, prometeu Davi Alcolumbre.

_

PSL aponta Joice Hasselmann como candidata à Prefeitura de SP

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, deu a largada para as eleições municipais do ano que vem. Em evento voltado para empresários da área de infraestrutura nesta terça-feira, 27, o senador Major Olímpio (PSL-SP), convidou a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), de quem era desafeto, para ser a candidata à Prefeitura de São Paulo pelo partido. O convite ocorre no momento em que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem assediado quadros do PSL. O deputado Alexandre Frota (SP) e o suplente de senador Paulo Marinho (RJ) são os dois primeiros que deixaram o partido de Bolsonaro para se aliar a Doria. Joice é amiga pessoal do governador de São Paulo, participou de sua campanha em 2018 e é alvo de ataques de setores do bolsonarismo nas redes sociais por conta dessa proximidade.

_

Ao STF, defesa de Lula cita ‘ódio’ de procuradores a petista

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou nesta terça-feira, 27, ao Supremo Tribunal Federal uma petição para reiterar um pedido de liberdade já apresentado à corte. Os advogados do petista querem que a corte reconheça a suspeição dos procuradores da Operação Lava Jato e, consequentemente, as ações penais apresentadas contra Lula sejam anuladas. No pedido desta terça, foram acrescentadas mensagens em que os membros do Ministério Público Federal trataram com ironia e deboche as mortes da ex-primeira-dama Marisa Letícia, do irmão do petista, Vavá, e de seu neto, Arthur, de sete anos. As mensagens foram divulgadas pelo portal Uol, em parceria com o site The Intercept Brasil. “Referidas mensagens mostram, em verdade, que a atuação dos procuradores da República em questão sempre foi norteada por ódio e desapreço pessoal pelo Paciente e pelos seus familiares”, escreveu o advogado Cristiano Zanin Martins. Ele argumenta ter ficado claro uma “patente inimizade capital”, o que os impede de atuar imparcialidade, impessoalidade e isenção.

_

Credores aprovam plano de recuperação judicial do Grupo Abril

Os credores do Grupo Abril, que publica EXAME, aprovaram o plano de recuperação judicial apresentado pela companhia em assembleia realizada na tarde desta terça-feira, no Clube Homs, em São Paulo. O plano foi aprovado com 92% de representação no valor da dívida e 96% de representação no número de credores. A Abril pediu recuperação judicial em 15 de agosto de 2018 para renegociar dívidas que somavam 1,69 bilhão de reais. Os credores da companhia estavam divididos em quatro classes: ex-funcionários, bancos, prestadores de serviço editorial e demais fornecedores. O plano prevê a venda de três negócios da Abril: o imóvel onde está localizada a sede da companhia, na Marginal Tietê, em São Paulo; imóveis localizados em Campos do Jordão, em São Paulo; e a unidade de negócios Exame, que produz a revista, o site e o aplicativo da marca, assim como é responsável pela realização de eventos.

_

Noruega: acordo com o Mercosul chega em péssimo momento

A primeira-ministra da Noruega, integrante da Associação Europeia de Livre-Comércio (EFTA) que reúne os países do continente não membros da União Europeia (UE), lamentou nesta terça-feira, 27, o “péssimo momento” do acordo comercial concluído com o Mercosul no contexto dos incêndios na Amazônia. Em meio a uma enxurrada de críticas vindas do exterior, o presidente Jair Bolsonaro havia anunciado na última sexta-feira o fechamento de um acordo de livre-comércio entre a EFTA (que reúne Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça) com o Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai). “É um péssimo momento, agora que a Amazônia está em chamas”, afirmou Erna Solberg. Países como França e Irlanda também ameaçaram bloquear o tratado de livre-comércio UE-Mercosul em protesto a gestão ambiental por parte da Presidência brasileira.

_

Peru e Colômbia convocam reunião com países da região amazônica

Peru e Colômbia convocarão nos próximos dias uma reunião de todos os países da região amazônica para discutir políticas de proteção, desenvolvimento e fomentar o compromisso da região na defesa da maior floresta tropical do mundo. O encontro foi confirmado pelos presidentes do Peru, Martín Vizcarra, e da Colômbia, Iván Duque, que se reuniram nesta terça-feira na cidade de Pucallpa, na Amazônia peruana. No discurso de abertura da reunião, Vizcarra e Duque expressaram o desejo dos dois países de buscar uma maior integração das políticas de proteção da Amazônia. O principal objetivo é que haja planos de longo prazo e não só o que chamaram de “medidas reativas” para combater crises ambientais, como os recentes incêndios registrados na floresta.

_

Trump declara “apoio” a Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta terça-feira, 27, em publicação no Twitter, “apoio total” ao presidente Jair Bolsonaro. Trump afirmou que Bolsonaro “está trabalhando muito nos incêndios na Amazônia e, em todos os aspectos, está fazendo um ótimo trabalho para o povo do Brasil”. “Ele e seu país têm o apoio total e completo dos EUA!”, escreveu. Bolsonaro, que mencionou os tuítes de Trump durante uma reunião com governadores de Estados da Amazônia Legal transmitida ao vivo em Brasília, usou a mesma rede social para agradecer o presidente dos Estados Unidos, de quem é aliado e declarado admirador. “Obrigado presidente! Estamos tendo grande sucesso no combate aos incêndios. O Brasil é e seguirá sendo exemplo para o mundo em desenvolvimento sustentável. A campanha de fake news fabricada contra nossa soberania não prosperará. Os EUA podem contar sempre com o Brasil”, escreveu.