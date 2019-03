A bolsa nos 100 mil

Depois de algumas ameaças, o Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, finalmente atingiu a tão esperada marca de 100 mil pontos nesta segunda-feira, 18. Às 14h44, o índice subiu 0,90% aos 100.006,22 pontos, e, na máxima, bateu 100.037. No entanto, o índice fechou em 99.993 pontos, com alta de 0,86%. No ano, o Ibovespa acumula alta de cerca de 12%. Contudo, este não é o melhor momento da B3 na história. Um estudo da empresa de informações financeiras Economática, feito a pedido do site EXAME, ajustou a pontuação histórica do Ibovespa pelo IPCA (índice oficial de preços no país) ao longo dos anos. O resultado mostrou que o melhor momento do índice ajustado foi em 20 de maio de 2008, aos 134.487 pontos.

Atividade econômica recua

A atividade econômica brasileira iniciou o ano com contração acima do esperado em janeiro, em um mês marcado por perdas na indústria que reforçam a percepção de fraqueza do crescimento no início de 2019. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), recuou 0,41 por cento em janeiro sobre o mês anterior, informou o BC nesta segunda-feira, 18. Em dezembro, o índice subiu 0,21 por cento. Na comparação com janeiro de 2017, o IBC-Br apresentou crescimento de 0,79 por cento e, no acumulado em 12 meses, teve alta de 1,00 por cento, segundo números observados.

Projeção de um PIB menor

O mercado financeiro reduziu a projeção de crescimento da economia em 2019. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – soma de todos os bens e serviços produzidos no país – caiu de 2,28% para 2,01% neste ano. Foi a terceira redução consecutiva. Para 2020, a estimativa de crescimento do PIB permaneceu em 2,80%. Em 2021 e 2022, a expectativa segue em 2,50% de crescimento do PIB. As projeções estão no boletim Focus, publicação semanal elaborada com base em estimativas de instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos. Ela é divulgada às segundas-feiras pelo Banco Central.

Dona da Claro compra Nextel

A América Móvil, controladora da operadora telefônica Claro, anunciou um acordo para comprar a operação da Nextel no Brasil por 905 milhões de dólares. A conclusão da aquisição, que envolve NII Holdings e afiliadas e AI Brazil Holdings, está sujeita a condições como a aprovação pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como deliberação em assembleia dos acionistas da NII. “Com essa operação, a Claro S.A., subsidiária brasileira da AMX, consolidará sua posição como uma das principais prestadoras de serviços de telecomunicações no Brasil, fortalecendo sua capacidade de rede móvel, portfólio de espectro, base de assinantes, cobertura e qualidade, particularmente nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, os principais mercados do Brasil”, disse na manhã desta segunda-feira, 18, a Claro Telecom Participações em comunicado ao mercado.

Concessão do Maracanã

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira, 18, o rompimento unilateral do contrato de concessão do Maracanã. Com a medida, que ainda será publicada no Diário Oficial, o poder público retoma o controle do estádio. “Estamos retomando o Maracanã, sem qualquer prejuízo das partidas de futebol ou dos clubes”, afirmou Witzel, garantindo que os jogos da Copa América vão acontecer normalmente no estádio, entre junho e julho. O governo retomará oficialmente o controle do local daqui a 30 dias, a contar desta segunda. “Nos próximos 30 dias, vamos ter uma intervenção no Maracanã por meio da secretaria e da Suderj, com uma comissão que estou constituindo para fazer uma retomada. Estamos modulando uma permissão de uso até que façamos uma nova concessão por meio de parceria público-privada”, disse.

Fim do visto norte-americano

O presidente Jair Bolsonaro formalizou, em edição extra do Diário Oficial da União, publicada nesta segunda-feira, 18, a dispensa – unilateral – de visto para turistas norte-americanos entrarem no Brasil. A medida consta de decreto assinado por Bolsonaro e será estendida também a visitantes de Austrália, Canadá e Japão, também de forma unilateral. A medida entrará em vigor em 17 de junho deste ano. Na semana passada, o governo já havia dito que o fim do visto para os norte-americanos seria uma das medidas a serem anunciadas por Bolsonaro durante a visita ao presidente Donald Trump.

Previdência militar

O ministro da Economia Paulo Guedes afirmou nesta segunda-feira, 18, que sua equipe “está correndo” para finalizar o projeto de aposentadoria dos militares até a quarta-feira, 20, prazo dado pelo Congresso. Guedes voltou a defender também a idade mínima de 62 anos para as mulheres, conforme o projeto enviado ao Legislativo. “Você tem que perguntar para as mulheres, vocês preferem se aposentar com 60 anos e seu filho lá na frente terem problemas ou aposentar com 62 e dar sua contribuição?”, argumentou o ministro. Há alguns dias, Jair Bolsonaro declarou-se favorável à redução da idade mínima das mulheres para 60 anos e avisou que a questão entraria nas negociações com o Congresso. O ministro, porém, insiste em manter os termos de sua proposta original. Guedes ainda informou que o presidente Bolsonaro ainda não leu o texto da proposta de aposentadoria para os militares. A peça é considerada fundamental para a tramitação da reforma que já está no Congresso.

Ciclone na África deixa 215 mortos

O ciclone Idai está passando pelo continente africano e já deixou 215 mortos. Moçambique, Zimbábue e Malawi sofrem com enchentes e ventos fortes desde a última quinta-feira, 14, e ainda estão em alerta máximo para novas tempestades. Segundo a Cruz Vermelha Internacional, somente em Moçambique e no Malawi 126 pessoas morreram por causa do fenômeno. A cidade moçambicana de Beira foi a mais atingida. Autoridades estimam que 90% das estruturas do município e da região foram destruídas pela passagem do ciclone. No último domingo, 17, uma barragem desabou e interrompeu o acesso à cidade, isolando seus 530.000 habitantes.

Inundações na Indonésia

As autoridades da Indonésia informaram nesta terça-feira que subiu para 89 o número de mortos e 74 as pessoas desaparecidas após as devastadoras inundações que atingiram no último sábado a província de Papua, no leste do país, onde continuam os trabalhos de resgate e busca. O número de pessoas deslocadas aumentou para mais de 6,8 mil e o de feridos subiu para 159 – 84 graves e 75 leves -, enquanto 11.725 famílias estão desabrigadas nos distritos de Sentani, Sentani Ocidental e Waibu, segundo o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, sigla em indonésio), Sutopo Purwo Nugroho.