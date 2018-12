A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denunciou nesta quarta-feira o presidente Michel Temer e outras cinco pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro no chamado inquérito dos portos. “Na denúncia, Raquel Dodge explica como se deram as negociações que levaram à edição do decreto que ampliou por até 70 anos a duração de dois contratos entre o poder público e empresas que exploram o setor portuário”, informou comunicado da PGR. O inquérito dos portos foi aberto em setembro do ano passado, diante da suspeita de que Temer teria recebido propina, por meio do então assessor especial Rodrigo Rocha Loures, para editar um decreto que beneficiou a Rodrimar em alterações legais para o setor. Mas, no curso das apurações, outros crimes foram sendo investigados.

O plenário do Congresso Nacional aprovou na noite desta quarta-feira, 19, o Orçamento de 2019, o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. O texto agora aguarda sanção presidencial, que pode ser feita já pelo presidente eleito em janeiro. O texto prevê salário mínimo de 1.006 reais, aumento de 5,45% em relação ao piso desse ano, em 954 reais. O valor, no entanto deve ser oficializado por decreto presidencial até o dia 1º de janeiro. O mínimo é calculado por uma fórmula que leva em conta o crescimento do PIB e a variação do Índice Nacional de Preços ao consumidor (INPC).

Como esperado, o Federal Reserve, banco central americano, subiu os juros para a faixa de 2,25% a 2,5% nesta quarta-feira, 19. Esse foi o quarto aumento só no ano de 2018. Na mesma reunião, o Fed reduziu a previsão da economia deste ano de 3,1% para 3%, assim como a de 2019, que caiu de 2,5% para 2,3%. O presidente Donald Trump, que já critica a política de elevação de juros do banco há um tempo, se pronunciou em seu Twitter antes da reunião: “Espero que as pessoas na reunião do Fed leiam o editorial do Wall Street Journal de hoje antes de cometer mais algum erro”. Especialistas têm alertado para o risco de juros mais altos afetarem ainda mais o crescimento previsto para a economia americana.

O ex-prefeito de São Paulo (2006 – 2013) e atual Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, foi alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 19. Os mandados de busca e apreensão foram realizados a pedido da Procuradora Geral da República (PRG), Raquel Dodge, nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Norte. A PRG investiga o envolvimento de Kassab em um esquema que teria o favorecido em 58 milhões de reais. De acordo com a PRG, Kassab recebeu pagamentos mensais de 350 mil reais da empresa controladora da JBS entre 2010 e 2016 para colocar sua influência a favor do grupo, totalizando 30 milhões de reais. Kassab, que atualmente também é presidente licenciado do PSD, ainda é acusado de receber outros 28 milhões de reais que foram pagos ao Diretório Nacional do PSD para garantir o apoio da legenda ao PT na eleição nacional de 2014.

O ex-assessor do recém empossado Senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, não compareceu para prestar depoimento marcado para esta quarta-feira, 19. Queiroz está desaparecido há semanas e precisa explicar à justiça a procedência dos 1,2 milhões de reais que movimentou em sua conta, quantia não compatível com sua renda e patrimônio. As movimentações suspeitas foram registradas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e contam, inclusive, com um depósito de Queiroz no valor de 24 mil reais para a futura primeira dama, Michelle Bolsonaro.

J&F vende mais uma

A Holding J&F, companhia dona de diversas marcas, dentre elas a JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, anunciou nesta quarta-feira, 19, a venda de mais uma marca do grupo. A transação de hoje faz parte de uma saga que empresa cruza para tentar fazer cinco bilhões de dólares até o final deste ano. Dessa vez, a empresa da qual a J&F se desfez por 50 milhões de reais foi a Avex, produtora de aves sediada na Argentina. Ontem, a J&F já haviam anunciado a venda de quatro canais de transmissão de energia da mbar, braço energético do grupo.

Santander compra 100% da Getnet

Nesta quarta-feira, 19, o Santander informou que irá consolidar a compra de 100% da Getnet, que atualmente possui 13,2% do volume de transações com cartão de crédito. Desde 2014, o Santander já é dono de 89,5% da Getnet, transação que, na época, foi realizada pelo valor de 1,1 bilhões de reais. Após ser comprada pelo Santander, a empresa cresceu e hoje já disputa espaço com as gigantes Elo e Rede. Com a nova aquisição anunciada hoje, os 11,5% das ações que até agora pertenciam a acionistas minoritários passam para o Santander, que se consolidará como único dono da empresa. A transação ainda necessita da aprovação do Banco Central.

XP poderá oferecer serviços bancários

O grupo XP recebeu a autorização do Banco Central para começar a oferecer serviços bancários. Mas, diferente das instituições bancárias tradicionais, o grupo pretende, ao menos nesse momento, se voltar à apoiar investimentos. A proposta do grupo é funcionar como uma prateleira de investimentos completa, e com a autorização para oferecer serviços bancários, a XP passa a ter uma gama ainda maior de oportunidades.

O chefe da Assembleia Constituinte da Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, afirmou na quarta-feira ter sido o presidente venezuelano Nicolás Maduro quem rejeitou o convite feito pelo Brasil para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. “Eles convidaram Nicolás (Maduro) e (ele) lhes disse ‘eu não vou’. Essa é a verdade. Que talvez foi um erro deles? Talvez foi um erro deles, mas Nicolás respondeu como um filho de (Hugo) Chávez responderia”, disse Cabello, durante a transmissão de seu programa de TV semanal. “Depois que Nicolás disse isso, eles saíram para dizer ‘nós não queremos você aqui’”, completou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acenou na manhã desta quarta-feira, 19, para a retirada das tropas norte-americanas na guerra da Síria. Pelo Twitter, Trump afirmou que o exército do país já cumpriu a missão de derrotar o grupo Estado Islâmico na Síria, o que era seu objetivo. “Nós derrotamos o ISIS na Síria, minha única razão para estar lá durante a presidência”. Mesmo com a declaração, ainda não há um pronunciamento oficial por parte da equipe de Trump.