Indícios de irregularidade

A área técnica do Tribunal Superior Eleitoral apontou 17 indícios de irregularidade na documentação entregue pela equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro em análise preliminar concluída nesta segunda-feira. Os técnicos pedem que o ministro-relator, Luís Roberto Barroso, dê três dias para que Bolsonaro encaminhe documentos e esclarecimentos sobre os 17 itens, além de outros seis temas em que há possíveis inconsistências. As contas de Bolsonaro têm que estar julgadas até a data da diplomação de Bolsonaro, em 10 de dezembro.

–

Levy confirmado

O ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy será o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Atual diretor financeiro do Banco Mundial, Levy já está esvaziando suas gavetas na sede da instituição multilateral, em Washington (EUA), para se mudar para o Rio, substituindo Dyogo Oliveira no comando do banco de fomento brasileiro. Segundo uma fonte que acompanha a formação da equipe de governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, Levy assumiria o cargo sob promessa de ampliar a interação do BNDES com os organismos multilaterais, como o próprio Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Eventuais parcerias para o banco brasileiro captar recursos junto a essas instituições permitiriam ampliar o montante a ser devolvido ao Tesouro no próximo ano. A oficialização do nome de Levy para o cargo deve sair entre esta segunda e terça-feira. O economista, que mora hoje nos Estados Unidos, estava em dúvida se aceitava o convite por conta da família – que não deve voltar ao Brasil de imediato -, mas acabou dizendo sim.

–

Sem Escola sem Partido

O reitor da Universidade de São Paulo, Vahan Agopyan, afirmou ser “impossível” que o projeto Escola sem Partido seja implantado na USP. A proposta, que prevê combater uma suposta “doutrinação ideológica” nas instituições de ensino, tem o apoio do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e do próximo governador paulista João Doria (PSDB). “Na USP, é impossível. Obedecemos às leis, mas coisas que ferem nossa autonomia, a USP não precisa seguir. Isso fere. A universidade é um locus de debate. Formamos cidadãos”, afirmou o reitor em entrevista ao O Estado de S. Paulo, nesta segunda. Ele também descartou implantar qualquer mecanismo de controle ideológico na instituição — o que inviabilizaria qualquer denúncia de alunos como a estimulada por uma deputada estadual do PSL eleita em Santa Catarina. Ele também afirmou ver com naturalidade que os problemas da sociedade repercutam na universidade. “O que me preocupa é explicar o que é uma universidade de pesquisa para a sociedade. A sociedade não entende a gente. Políticos dos dois lados afirmam coisas similares. De um lado, ensino é caro, então privatiza. De outro, é caro e precisamos fortalecer o básico. O que ambos dizem é que a universidade está cara e não precisamos dela”, afirmou.

–

Vendas em alta

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) divulgou, nesta segunda, dados em que mostra que as vendas em shopping centers do Brasil em setembro subiram 7,7% sobre igual intervalo do ano passado, reforçando as expectativas de que o setor encerrará 2018 com crescimento de cerca de 6%. No acumulado do ano até setembro, os shopping centers do país venderam 4,2% mais na comparação com o mesmo período de 2017, mostrou o levantamento. Há duas semanas, a administradora de shopping centers de alto padrão Multiplan informou que apurou alta de 7% nas vendas do terceiro trimestre sobre um ano antes, para 3,6 bilhões de reais. A Iguatemi teve crescimento de 4,8% no conceito mesas áreas e a BR Malls deve divulgar seus dados no final da terça-feira, após o fechamento dos mercados. Regionalmente, Sul e Centro-Oeste tiveram crescimento superior à média nacional nas vendas, com altas de 8,9 e 8,5%, respectivamente, seguidas por Sudeste (+7,5%), Nordeste (+7,2%) e Norte (6,6%). Em setembro, as categorias que mais se destacaram nas vendas foram artigos do lar (+18,46%), telefonia (+12,27%) e perfumaria (+11,69%).

–

Governabilidade em risco

Pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial mostrou que o fracasso da governabilidade no Brasil é apontado como o principal obstáculo para se fazer negócios no país. De acordo com o levantamento, o fracasso do Estado e a instabilidade social são os motivos que mais afetam os negócios no Brasil e em diversos países da América Latina, como Bolívia, Equador e Panamá. Ainda segundo o levantamento, as catástrofes naturais, o fracasso regional e global, a propagação de doenças infecciosas e ataques terroristas foram apontados como os quatro maiores riscos que um país pode apresentar para um negócio.

–

Ataque contra Israel

Foguetes foram disparados contra Israel nesta segunda-feira. Segundo autoridades israelenses, os disparos foram feitos na Faixa de Gaza. Ainda não há informações sobre vítimas. O grupo extremista Hamas reivindicou a autoria do ataque. Como retaliação, forças israelenses atacaram e destruíram o edifício do Hamas, na Faixa de Gaza. Estima-se que três palestinos morreram nesses ataques. A tensão na Faixa de Gaza aumentou desde maio deste ano, quando o presidente americano Donald Trump reconheceu a cidade sagrada de Jerusalém como capital de Israel, e mudou a embaixada americana para lá. Além da polêmica, os palestinos retomaram as manifestações em que reivindicam a recuperação de territórios tomados por Israel. Estima-se que os conflitos já deixaram mais de 214 mortos, e mais de 18.000 feridos.

–

Trump contra recontagem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que as autoridades eleitorais da Flórida nesta segunda-feira abandonem os esforços de recontagem de votos e declararem a vitória de seus colegas republicanos. Durante o final de semana começou a recontagem da disputa entre o agora ex-governador republicano da Flórida, Rick Scott, e o senador democrata Bill Nelson, e outra recontagem está em andamento para decidir a corrida pelo governo da Flórida, disputada pelo republicano Ron DeSantis e pelo democrata Andrew Gillum. Trump pediu o fim da recontagem, que é exigida pelas leis da Flórida em eleições muito apertadas, apesar de as regras estaduais permitirem que as autoridades eleitorais esperem 10 dias por votos de eleitores registrados que moram fora dos EUA, inclusive de militares na ativa. Trump pediu que, ao invés de contarem todos os votos, as autoridades da Flórida aceitem as cifras totais iniciais, alegando que houve fraude eleitoral, mas sem apresentar provas. Estudos não encontraram provas de fraudes de larga escala nos EUA, mas ao longo da história da nação tribunais perceberam indícios de políticas concebidas para suprimir a votação de minorias.

–

Resultados dos incêndios

Sobe para 31 o número de mortes causadas pelos incêndios florestais no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Além deles, mais de 200 pessoas continuam desaparecidas. Autoridades locais afirmam que ventos quentes que devem continuar até terça-feira alimentaram as chamas e aumentaram a urgência de ordens de retirada, disseram autoridades. Estima-se que mais de 6.400 casas foram destruídas, e cerca de 250.000 pessoas tiveram que evacuar os locais focos dos incêndios.

–

Morre Stan Lee

O escritor, editor e fundador da Marvel Comics, Stan Lee, faleceu nesta segunda-feira (12), aos 95 anos. Segundo o site americano TMZ, Stan Lee passou mal em casa e foi levado ao hospital, mas não resistiu. Ainda não se sabe o motivo de sua morte. Ele era o autor de quadrinhos como Home-Aranha, X-Men, Thor, Homem de Ferro, Pantera Negra e O Quarteto Fantástico.