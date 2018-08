Rosa Weber nega fechar fronteira

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido formulado pelo governo de Roraima para fechamento da fronteira do estado com a Venezuela. Na decisão publicada ontem à noite, a ministra ainda manda oficiar o juiz da 1ª Vara Federal de Roraima Helder Girão Barreto, que havia decidido, também ontem, no sentido contrário, atendendo ao pedido idêntico feito pelo governo estadual. O processo no Supremo foi ajuizado em abril pelo governo de Roraima e a ministra chegou a realizar audiência de conciliação entre a União e o governo de Roraima que não teve resultado.

Lucro do Magazine Luiza sobe 94%

O Magazine Luiza reportou lucro líquido de R$ 140,7 milhões no segundo trimestre de 2018, resultado 94,5% maior que o registrado no mesmo trimestre do ano anterior. O resultado acumulado do primeiro semestre deste ano é um lucro de R$ 288,2 milhões, alta de 120,2% na comparação anual. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da varejista de eletroeletrônicos foi 32,5% maior no segundo trimestre de 2018 ante iguais meses de 2017. A companhia registrou Ebitda de R$ 312,4 milhões entre abril e junho deste ano, com margem Ebitda de 8,5%, queda de 0,2 ponto porcentual ante o ano passado. No semestre, o Ebitda chega a R$ 612,9 milhões, alta de 31,1%.

CEO da PepsiCo sai

A executiva Indra Nooyi anunciou, nesta segunda-feira, que deixará o cargo de CEO da PepsiCo após doze anos à frente da companhia. A saída está prevista para ocorrer em outubro. A executiva será substituída por Ramon Laguarta, atual presidente da empresa. Com 24 anos trabalhando na companhia, Nooyi foi a primeira mulher a assumir o comando da PepsiCo, assim como foi também a primeira presidente nascida fora dos Estados Unidos. Em entrevista, Nooyi afirmou que deve tirar férias após sua saída da empresa e depois pretende se dedicar à formação de mulheres para que elas ocupem mais cargos de liderança nas companhias. “Pessoas como eu, depois que deixam seus cargos, precisam continuar lutando para desenvolver mulheres, mentorá-las, apoiá-las, para que tenhamos mais mulheres altamente qualificadas – e há muitas delas – na cúpula das empresas e nos cargos de CEO”, disse.

Menos veículos

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) anunciou, nesta segunda-feira, que a produção brasileira de veículos em julho caiu 4,1%. No acumulado do ano até julho, a indústria produziu 1,68 milhão de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, e teve uma alta de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de veículos novos em julho subiram 7,7% na comparação mensal e avançaram 17,7% na comparação anual, para 217.000 unidades.

Oráculo semanal

No Boletim Focus, levantamento semanal realizado pelo Banco Central, os economistas consultados mantiveram as previsões de que a Selic, a taxa básica de juros, será mantida na mínima histórica de 6,50% até o final deste ano, subindo para 8% em 2019. A estimativa para o IPCA também foi mantida em 4,11% e 4,10% em 2018 e 2019, respectivamente, ambas abaixo do centro da meta, de 4,25%. Segundo o Focus, as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto deste ano continuaram em 1,50%, depois de terem chegado a 3% alguns meses atrás. Para 2019, a estimativa é de expansão de 2,50%, também inalterada.

Maduro pede apoio da população

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou centenas de apoiadores para “defendê-lo contra ataques da oposição”, dias após ser vítima de uma suposta tentativa de assassinato. Apoiadores vestindo camisas estampadas com o rosto de Maduro foram a Caracas nesta segunda-feira, e o presidente deve discursar à multidão no palácio de Miraflores de tarde. Segundo ele, complôs da direita liderados pelo governo colombiano e por exilados nos Estados Unidos foram os responsáveis pelo ataque do sábado, em que dois drones com bomba teriam tentado atingi-lo enquanto realizava um discurso. Segundo autoridades venezuelanas, um dos drones foi “desviado” pelas forças de segurança, e o segundo caiu sozinho e atingiu um edifício de apartamentos, disseram autoridades.

Novas velhas sanções

O governo dos Estados Unidos anunciou que vai implementar novas sanções econômicas ao Irã. As sanções, que serão confirmadas na terça-feira, irão incidir sobre a compra de dólares, o comércio de metais, carvão, softwares relacionados a indústria e setor automobilístico. A reinstalação das sanções faz parte do projeto do presidente Donald Trump de retomar as negociações com o país do Oriente Médio e forçá-lo a encerrar atividades nucleares, depois que o presidente americano saiu, em maio, do acordo nuclear firmado com o Irã em 2015. Em resposta ao anúncio, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirmou que pode manter conversações com os Estados Unidos se Washington comprovar sua credibilidade, em baixa após a saída de um acordo nuclear e a retomada de sanções contra o país.