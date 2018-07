Liminar derrubada

O presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), desembargador federal André Fontes, suspendeu nesta terça-feira, 17, a liminar que impedia o leilão de seis distribuidoras de energia elétrica subsidiárias da Eletrobras. A liminar tinha sido concedida pela 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em ação ajuizada pela Associação dos Empregados da Eletrobras (AEEL), cujo mérito ainda será julgado pela primeira instância. A decisão do presidente André Fontes foi proferida em requerimento de suspensão de liminar apresentado pela União.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Fed impulsiona bolsa

O Ibovespa chegou ao quarto pregão seguido de alta e subiu 2 por cento nesta terça-feira, na máxima em cerca de seis semanas, ajudado por comentários do presidente do Fed, o banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell.

Powell sinalizou que o crescimento estável do país deve continuar e que o melhor caminho é continuar elevando gradualmente a taxa de juros, mas sem que ela suba rapidamente a ponto de de afetar o crescimento. O principal índice de ações da B3 subiu 1,93 por cento, a 78.130,30 pontos, maior patamar de fechamento desde 4 de junho. Na máxima, tocou 78.522,17 pontos. O volume financeiro somou 10,32 bilhões de reais.O discurso de Powell também impactou o câmbio: o dólar fechou em queda de 0,49%, a 3,8460 reais na venda.

Venezuelanos de saída

Dos 127.700 imigrantes venezuelanos que entraram no Brasil pelo município de Pacaraima, na região da fronteira com Roraima, em 2017 e neste ano, mais da metade já deixou o país, segundo dados divulgados pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Dos 68.900 que saíram, a maior parte (47.800) fez o caminho por fronteira terrestre e 21.100 pegaram voos internacionais. Os dados foram apresentados na 5a reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial, realizada na segunda-feira (16) no Palácio do Planalto, e divulgados pela Casa Civil. Entre os venezuelanos que deixam o país por via terrestre, 66% voltaram ao país natal por Pacaraima; 15% pela Ponte Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu, no Paraná; 6% por Guajará-Mirim, em Rondônia; 6% por Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; e 7% por outras localidades.

Crivella culpa a imprensa

A prefeitura do Rio de Janeiro informou, por meio de nota à imprensa, que a Justiça do Rio de Janeiro foi induzida a erro por “colocações distorcidas e fora de contexto” por parte da imprensa, em sua decisão sobre o prefeito Marcelo Crivella. O juiz Rafael Cavalcanti Cruz, da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital, determinou nesta segunda (16) que o prefeito carioca pare de utilizar a máquina pública para interesses pessoais ou de grupos religiosos. Caso Crivella contrarie a decisão judicial, o magistrado ameaça afastar o prefeito do cargo. Segundo a nota, as medidas anunciadas pela Justiça “não guardam correlação com a atuação da administração municipal, que tem primado pela inclusão e pelo aumento de oportunidades para todos. Informa ainda que vai esclarecer todas as dúvidas eventualmente apontadas”. Para a prefeitura, a imprensa faz colocações distorcidas sobre o prefeito, o que incentiva e propaga um sentimento de intolerância religiosa.

Embraer negocia 300 aviões

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a Embraer anunciou, nesta terça, acordos de vendas e cartes de interesse de oito clientes para 300 aeronaves, avaliadas em um total de 15 bilhões de dólares. Os anúncios foram feitos durante a Farnborough Air Show, uma das principais feiras de aviações do mundo, que ocorre na cidade de mesmo nome, a sudoeste de Londres. Ainda segundo o jornal, a companhia aérea Republic assinou contrato para 100 aviões, com opção de comprar mais 100. A Mauritânia Airlines comprou dois modelos avaliados em 93,8 milhões de dólares. Já a brasileira Azul assinou uma carta de intenção para 21 aeronaves. A feira é a primeira da qual a Embraer participa após a venda de 80% da sua divisão de aviação comercial para a americana Boeing.

Itaú nas maquininhas

O Itaú Unibanco anunciou nesta terça o lançamento da POP Credicard, sua maquininha de cartões de crédito com ênfase em microempreendedores e pequenas empresas, num contra-ataque a rivais como o PagSeguro que cresceram rapidamente com ofertas como isenção de mensalidade e taxas menores a lojistas. Isenta de mensalidade, a POP Credicard cobrará taxa por operação de 1,99% nas compras pagas com cartão de débito e de 3,98% no crédito. A expectativa do banco é vender de 100.000 a 150.000 máquinas da POP Credicard a lojistas ainda neste ano

Sob pressão, Trump volta atrás

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticado por sua postura em uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que se expressou mal na entrevista coletiva em Helsinque, realizada ontem. “A sentença deveria ter sido ‘eu não vejo razão do por que não foi a Rússia’, algo como uma dupla negativa”, afirmou Trump. Falando a repórteres no Salão Oval da Casa Branca, o presidente disse que tem plena confiança e apoio às agências de inteligência dos EUA e aceitou a conclusão de que a Rússia se intrometeu na eleição. No entanto, disse que as ações russas não tiveram impacto sobre o resultado da votação e que o governo trabalhará agressivamente para proteger as eleições parlamentares de novembro deste ano.

Por um triz

A primeira ministra Theresa May escapou por pouco de um voto que teria posto a perder seus planos para o Brexit, a saída da União Europeia. Por 307 votos a 301, o Parlamento rejeitou uma emenda em uma legislação comercial que teria obrigado o governo a tentar negociar uma união alfandegária com o bloco, caso não seja firmado um acordo que ofereça algum tipo de tratado comercial para bens entre o país e a União Europeia. A margem apertada aponta para o impasse que o Brexit está causando no Parlamento do Reino Unido.