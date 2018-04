Bolsonaro critica PGR

Pré-candidato à Presidência da República pelo PSL, o deputado Jair Bolsonaro (RJ) criticou a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, em entrevista à TV Bandeirantes neste domingo. Ao apresentador José Luiz Datena, ele rebateu o conteúdo de denúncia por racismo apresentada contra ele pela PGR e disse que tem “imunidade total” para se expressar. A procuradora-geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o pré-candidato por racismo praticado contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. De acordo com a denúncia, em uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril de 2017, Jair Bolsonaro, em pouco mais de uma hora de discurso, “usou expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio e atingindo diretamente vários grupos sociais”. “Ela (Dodge) acha muito e não encontra nada”, disse Bolsonaro.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Pedido de Aécio

Ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que o senador Aécio Neves (PSDB-MG) já o visitou no gabinete para tratar de investigações da Polícia Federal. “Algumas vezes ele me procurou, mas nunca pediu para mudar o delegado. Pedia imparcialidade da PF, que não fosse perseguido. Uma vez foi falar do caso do senador Antonio Anastasia”, revela. A resposta do petista, segundo o Estadão, era sempre a mesma: a lei era para todos, adversários políticos não seriam perseguidos e qualquer atitude da PF diferente disso seria investigada.

Guardia pela reforma tributária

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, classificou como essencial e necessária a possível de aprovação de um projeto de reforma tributária no Brasil ainda neste ano, segundo o jornal VAlor. “Nós vamos mandar o projeto de reforma tributária. Nós sabemos que é um tema complexo, mas é da maior relevância”, disse ele no sábado, em Washington, onde participa da reunião do Fundo Monetário Internacional.“Nós estamos falando sobre como mudar o sistema tributário para adaptar uma economia digital”, disse.

Campanha contra gripe

A 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa nesta segunda-feira 23 e segue até 1º de junho. Fazem parte do grupo prioritário da vacina idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. De acordo com o Ministério da Saúde, os grupos prioritários totalizam 54,4 milhões de pessoas. A pasta informou que adquiriu 60 milhões de doses, que serão entregues aos estados em etapas.

Benítez vence no Paraguai

O conservador Mario Abdo Benítez foi eleito presidente do Paraguai neste domingo, confirmou o presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, Jaime Bestard. Benítez, do Partido Colorado, recebeu 46,49% dos votos. Seu principal adversário, o liberal Efraín Alegre de uma coalizão de centro esquerda, recebeu 42,72% da preferência dos eleitores. Graduado em marketing nos Estados Unidos e filho de um dos homens fortes da ditadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), Marito – como é conhecido para ser diferenciado do pai, Mario Abdo Benítez, morto em 2013 – herdará um país em pleno crescimento econômico, mas com desafios nas áreas sociais e políticas. O novo líder sucederá em agosto o presidente Horacio Cartes, um empresário da indústria do tabaco que, nestas eleições, candidatou-se ao Senado.

Cuba prende damas de branco

Pelo menos nove integrantes do grupo opositor Damas de Branco foram presas em Cuba e impedidas de realizar sua tradicional marcha para a libertação de presos políticos. Entre as detidas está Berta Soler, líder do movimento que luta pela mudança do regime totalitário na ilha. A prisão acontece menos de uma semana após a eleição do novo presidente da ilha, Miguel Díaz-Canel. Membro do Partido Comunista, o engenheiro substitui Raúl Castro, de 86 anos, que deixou o cargo após dois mandatos. Há mais de 13 anos as Damas de Branco se manifestam todos os domingos em Havana exigindo a libertação de todos os presos políticos e em diversas ocasiões foram detidas pelas autoridades.

Índia contra o estupro

O governo da Índia aprovou no sábado uma portaria que permite aos tribunais de justiça a aplicação da pena capital como punição para crimes de estupro cometidos contra menores de 12 anos. A medida vem na esteira da recente indignação generalizada com o estupro e assassinato de uma menina de 8 anos e outros ataques recorrentes a crianças naquele país. O projeto foi aprovado pelo Gabinete do Primeiro Ministro Narendra Modi e foi enviado ao presidente para aprovação, informou a agência de notícias Press Trust of India. A investida do governo indiano, porém, desagrada alguns defensores dos Direitos das Crianças, que acreditam que o governo deveria fortalecer as leis já existentes, tornar julgamentos mais rápidos e eficientes e, mais importante, garantir um ambiente favorável para as denúncias por parte das vítimas e testemunhas.