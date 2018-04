Joesley: dei mesada a Aécio

O empresário Joesley Batista afirmou à Procuradoria-Geral da República que pagou 50.000 reais por mês a Aécio Neves (PSDB-MG), ao longo de dois anos, por meio de uma rádio da qual o senador era sócio, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Os pagamentos, de acordo com Joesley, foram solicitados diretamente por Aécio em um encontro no Rio, no qual disse que usaria o dinheiro para “custeio mensal de suas despesas”, segundo palavras do empresário da JBS. Joesley entregou aos procuradores 16 notas fiscais emitidas entre 2015 e 2017 pela Rádio Arco Íris, afiliada da Jovem Pan em Belo Horizonte, e disse não saber se as propagandas foram de fato para o ar. O advogado de Aécio Neves, Alberto Toron, disse, por meio de nota, que Joesley Batista se aproveita de uma “relação comercial lícita” para “forjar mais uma falsa acusação”.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Maluf em prisão domiciliar

O Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 5, que o processo contra o deputado afastado Paulo Maluf realmente se encerrou e, portanto, não caberia mais embargos de declaração — leia-se protelação do cumprimento da pena. Maluf foi condenado em maio de 2017 a quase oito de prisão por lavagem de dinheiro durante o período em que foi prefeito da cidade de São Paulo, entre 1993 e 1996. Seu processo seguia na justiça desde então. O Supremo também decidiu que o político de 86 anos continuará cumprindo a pena em prisão domicilar, em sua mansão no bairro paulistano dos Jardins.

TRF4 nega recurso de Dirceu

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) rejeitou nesta quinta-feira os embargos infringentes do ex-ministro José Dirceu contra sua condenação a 30 anos e nove meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, no âmbito da Operação Lava-Jato. O recurso foi rejeitado pela Quarta Seção do TRF4, colegiado que reúne os membros da Sétima e da Oitava Turmas do Tribunal, especializadas em direito penal. Com a negativa, abre-se caminho para que o juiz federal Sergio Moro venha a decretar a prisão de Dirceu, que está em liberdade em razão do habeas corpus concedido pelo STF. Segundo o TRF4, a defesa de Dirceu ainda pode apresentar um último recurso, os embargos de declaração contra a rejeição dos infringentes, adiando dessa maneira o encerramento do trâmite do caso na segunda instância.

Coronel Lima captava dinheiro para Temer, segundo empresário

O empresário dono do grupo Libra, Gonçalo Torrealba, investigado pela suspeita de pagar propina ao presidente Michel Temer (PMDB), afirmou em depoimento à Polícia Federal que o coronel aposentado da Polícia Militar João Baptista Lima Filho atuava como arrecadador de dinheiro para o peemedebista. A informação é do jornal O Globo. Caso verdadeiras, as declarações do empresário indicam que Temer teria mentido em depoimento prestado por escrito à Polícia Federal ao dizer que o coronel nunca havia atuado na arrecadação de recursos. Segundo o jornal, é a primeira vez que a PF obtém a confirmação de um dos investigados do caso de que o coronel Lima, amigo do presidente há mais de 30 anos, pediu dinheiro, em nome de Temer, a empresas do Porto de Santos (SP), tradicional área de influência política do peemedebista. Torrealba disse aos investigadores que o coronel Lima esteve pessoalmente na sede do grupo Libra para solicitar o repasse de recursos financeiros a uma campanha eleitoral de Temer. O empresário foi ouvido nos dias 2 e 3 de abril, após a PF ter realizado a Operação Skala, que prendeu temporariamente Lima e outros amigos do presidente.

Barbosa e o mercado

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, o PSB pressiona o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa a apresentar um conjunto de propostas que sejam simpáticas ao mercado financeiro e, ao mesmo tempo, favoráveis à distribuição de renda, na tentativa de viabilizar uma candidatura à Presidência. Nesta quinta-feira, o comando nacional do partido se reuniu com o potencial candidato em Brasília, no primeiro encontro de Barbosa com os principais dirigentes da sigla.

Petrobras quer ficar fora da Lei das Estatais

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a Petrobras estuda uma saída legal para fugir das amarras da nova Lei das Estatais e evitar as licitações em grandes compras, como as de plataformas para o pré-sal. No dia 30 de junho, todas as empresas públicas vão ter de adequar seus regimes de compras à nova Lei, que é mais restritiva do que a anterior — um efeito direto da Operação Lava-Jato. A petroleira avalia meios de manter o privilégio de convidar um grupo restrito de fornecedores para os projetos que mantém em sociedade com petroleiras privadas. Em resposta, a indústria local ameaça ir à Justiça. Na semana passada, em evento na Federação das Indústrias do Rio (Firjan) para apresentar as mudanças nas regras de compras, o gerente de suprimentos, bens e serviços da Petrobras, Alex Bessa Lisboa, disse que a petroleira ainda estuda como vai fazer as aquisições nos consórcios dos quais participa como sócia e admitiu que esse tipo de situação tem demandado atenção especial do departamento jurídico da estatal.

Energisa mantém oferta

A Eletropaulo informou na noite de quarta-feira que a Energisa reiterou os termos da oferta pública de aquisição de ações da companhia, inclusive o preço de 19,38 reais por ação. A proposta da Energisa está abaixo do preço oferecido por outras interessadas na Eletropaulo. A italiana Enel fez oferta de 28 reais por ação da Eletropaulo, enquanto a Neoenergia fez lance de 25,51 reais.

Mais de 100 milhões de membros

A varejista Amazon afirmou que tem mais de 100 milhões de membros da Amazon Prime no mundo. Para os acionistas, o presidente executivo Jeff Bezos afirmou que as lojas online Amazon Music, Amazon Music Unlimited e Prime Now têm milhões de assinantes e que estão disponíveis em mais de 30 países. Segundo Bezos, o Prime Now, um serviço que oferece entrega gratuita em 2 horas, está agora disponível em mais de 50 cidades de nove países.

Cuba tem novo presidente

Miguel Díaz-Canel iniciou seu mandato como presidente de Cuba nesta quinta-feira com a promessa de defender a revolução socialista liderada desde 1959 pelos irmãos Fidel e Raúl Castro. Firme defensor do governista Partido Comunista, Díaz-Canel tomou posse na Assembleia Nacional para substituir Raúl Castro, em um novo capítulo para a ilha após quase 60 anos de governo dos irmãos Castro. Mesmo com um discurso firme sobre manter o regime socialista, Canel foi enfático ao tratar a necessidade de modernizar a economia do país. Indicado na quarta-feira como candidato único, 603 dos 604 parlamentares votaram a seu favor como presidente. Durante a cerimônia de posse, o ex-líder fez duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, a política externa do americano é “neocolonial” e pune de forma injusta parceiros comerciais, como a China e a Europa, ao mesmo tempo que busca isolar Cuba e seus aliados.