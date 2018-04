Zuckerberg: foi um grande erro

O presidente e cofundador da mídia social Facebook, Mark Zuckerberg, está enfrentando uma audiência pública no Senado dos Estados Unidos nesta terça-feira. Sentado sobre um almofada para ficar mais alto, o executivo responde perguntas sobre o uso indevido de dados de 87 milhões de usuários pela consultoria política Cambridge Analytica. Bombardeado pelos senadores e em algum momentos aparentando certo desconforto, Zuckerberg já se contradisse algumas vezes e chegou a sugerir que o Facebook pode ter uma versão paga no futuro. Sobre o caso do vazamento dos dados, o executivo reconheceu que o Facebook “não teve uma visão ampla da sua responsabilidade, e isso foi um grande erro”.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Aliados de Eunício na mira

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira 10 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), em um inquérito que investiga o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE). O parlamentar não foi alvo direto da operação, que mirou pessoas relacionadas a ele, disse uma fonte da PF. A operação, batizada de Tira-Teima, baseia-se na delação premiada do ex-diretor da empresa Hypermarcas — atual Hypera Pharma — Nelson José de Mello. O ex-diretor disse em depoimento ao Ministério Público Federal que repassou mais de 26 milhões de reais para políticos do MDB na campanha eleitoral de 2014 por intermédio do lobista Milton Lira. Eunício teria sido destinatário de 5 milhões. Quarenta policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiânia e Fortaleza para apurar um esquema de pagamentos de vantagens indevidas.

Uma PEC para a polêmica

O deputado Rubens Bueno (PPS-PR) será o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que deixará claro na Constituição a possibilidade de cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Bueno foi confirmado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Daniel Vilela (MDB-GO) nesta terça 10. A votação da admissibilidade da proposta será marcada assim que Bueno apresentar seu parecer. A PEC foi apresentada pelo líder do PPS, Alex Manente (SP), e precisa ser aprovada na CCJ para começar a ter o mérito discutido em comissão especial, mas, enquanto durar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, não poderá ser apreciada em plenário.

Sem privilégios

O juiz federal Sérgio Moro decidiu que o ex-presidente Luiz Inácio da Silva não terá nenhum privilégio no recebimento de visitas, tendo que se adequar à regra geral estabelecida a todos os detentos da Polícia Federal em Curitiba (PR), informou o magistrado em despacho. Moro determinou o recolhimento de Lula em uma sala reservada da Superintendência da PF da capital curitibana para cumprir pena e permitiu a instalação de uma TV. O dia de visitação a todos os detentos naquela unidade da PF são as quartas-feiras. Apenas advogados podem visitar Lula nos outros dias.

Nem visitas de grupos

A Justiça Federal do Paraná também negou pedido para que Lula recebesse visita de um grupo nesta terça. O ex-presidente esperava a visita de nove governadores do Norte e Nordeste, que chegaram e saíram em menos de meia hora da sede da Polícia Federal de Curitiba, segundo o jornal Folha de S.Paulo. A decisão da juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução penal do petista, reiterou a decisão de Moro e saiu em meio a visita dos governadores Tião Viana (PT-AC), Waldez Góes (PDT-AP), Flávio Dino (PC doB-MA), Camilo Santana (PT-CE), Wellington Dias (PT-PI), Ricardo Coutinho (PSB-PB), Renan Filho (MDB-AL), Paulo Câmara (PSB-PE) e Rui Costa (PT-BA).

Devagar demais

Segundo o presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, os juros do crédito e o spread bancário (diferença entre a taxa de captação do dinheiro pelos bancos e a cobrada dos clientes) estão em tendência de queda, em consistência com a redução da taxa básica de juros, a Selic. Goldfajn participou nesta terça-feira de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. “Isso não significa que estamos satisfeitos com a velocidade da queda da taxa de juros bancários. Queremos que a redução seja mais rápida, para que tenhamos logo crédito mais barato para famílias e empresas”, disse o presidente do BC. Goldfajn argumentou que “esse é um assunto da maior importância” para o BC. “O objetivo é atacar, de forma estrutural, não voluntariosa, todas as causas que tornam o custo de crédito alto no Brasil”, afirmou. Segundo ele, o banco tem atuado para enfrentar essas causas: custo operacional e regulatório do sistema financeiro, a falta de boas garantias, a necessidade de mais informação no sistema, os subsídios cruzados, os altos compulsórios e a necessidade de estimular a concorrência.

Safra recorde

A safra de soja 2017/2018 do Brasil deve alcançar um recorde de 114,96 milhões de toneladas, passou a projetar nesta terça-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), após uma safra de 114,07 milhões de toneladas em 2016/2017. Em seu sétimo levantamento sobre a safra de grãos do país, a Conab destacou que a soja vem registrando boa produtividade e é a principal responsável pelo aumento na perspectiva de produção total da produção agrícola. Conforme a Conab, o Brasil deve produzir na temporada vigente 229,53 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas, ante 226,03 milhões estimados em março, mas ainda aquém dos 237,67 milhões do ano anterior, quando a safra de milho foi maior que a esperada para este ano.

Parcelamento de cheque especial

A Febraban, associação que representa o setor bancário, afirmou, nesta terça-feira, que os bancos vão oferecer aos usuários do cheque especial uma opção de linha de crédito com juros mais baixos. Segundo o presidente da associação, Murilo Portugal, o parcelamento do saldo devedor será oferecido para clientes que tenham utilizado o cheque especial por 30 dias consecutivos, com uso de mais de 15% do limite disponível, e passará a valer em julho deste ano. Ainda segundo Portugal, a taxa de juros do novo serviço pode variar de acordo com cada instituição, mas que precisará ser mais baixa, conforme normas fechadas pelos bancos para a autorregulação do produto. Dados do Banco Central mostram que o estoque de crédito no cheque especial era de 24,3 bilhões de reais em janeiro, representando 1,5% do total das operações com pessoas físicas e 0,8% do saldo das operações do Sistema Financeiro Nacional.

Uber perde processo na Europa

O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu, nesta terça-feira, que a França pode prosseguir com um processo criminal contra gestores do Uber no país. A empresa de transporte urbano é acusada de prover ilegalmente um serviço de táxis. Essa classificação tirou da empresa proteções contra regulamentações nacionais que os serviços digitais têm direito na UE. Após a mudança na classificação, a França suspendeu o serviço, e, desde então, somente motoristas profissionais e licenciados podem utilizar o aplicativo no país. A França, porém, não é o único país europeu a barrar a atuação do Uber. No ano passado, Londres considerou que a companhia não poderia prover serviços de transporte na cidade e tirou a licença de operação da empresa. Segundo a empresa, é apropriado regular serviços como o Uber e por isso o diálogo com as cidades na Europa vai continuar.



Mais conflitos na Colômbia

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia estão em um momento crítico da negociação de paz com o governo da Colômbia. Segundo o porta-voz do partido e negociador-chefe do processo de paz das Farc, Iván Márquez, a prisão de Jesús Santrich, ex-comandante do grupo guerrilheiro FARC-EP, foi considerado um ponto negativo para a negociação de paz, que pode se tornar “um verdadeiro fracasso”. Santrich foi preso nesta segunda-feira, após ser acusado de narcotráfico. Ele foi extraditado para os Estados Unidos. As Farc e o governo da Colômbia estão negociando o processo de paz no país desde o ano passado, mas uma série de ataques de membros da guerrilha e trocas de ameaças tem dificultado as negociações, que estão paralisadas desde janeiro deste ano.