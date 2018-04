Bolsa Família: Ministro propõe reajuste acima da inflação

Nesta segunda-feira 2, o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, entregou ao presidente Michel Temer uma proposta para mudar a política de reajuste do Bolsa Família neste ano. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o projeto prevê aumento acima da inflação apenas para famílias com filhos em segundo turno escolar ou em programas de capacitação técnica. Com a mudança, o governo teria de desembolsar cerca de 3 bilhões de reais para reajustar o valor do benefício — o triplo do que previa gastar reajustando apenas pela inflação. “Essas condicionantes mudam mais a realidade familiar do que só controlar a presença escolar”, disse Terra ao jornal. Atualmente, as famílias que recebem Bolsa Família já precisam cumprir regras de assiduidade escolar e manter a carteira de vacinação dos filhos em dia, mas a avaliação de Terra é que isso é insuficiente para dar condições de saída aos beneficiários. “A gente não fechou um número, mas seria um valor bem maior [de reajuste]. Pode ser 5%, 10%.” Temer vai analisar os números antes de tomar uma decisão e baixar o decreto. Sua decisão depende do Orçamento, que tem 18,2 bilhões de reais bloqueados atualmente devido ao risco de frustração de receitas. Há também a barreira do teto de gastos — que exige o cancelamento de despesas para dar lugar a novos gastos.

Rio: violência bate recorde em 6 tipos de crime

Segundo o jornal O Globo, o estado do Rio de Janeiro atingiu, nos dois primeiros meses de 2018, o pior patamar da série histórica do Instituto de Segurança Pública (ISP) em pelo menos seis tipos de crime. O recorde negativo foi registrado para roubos de carga, de veículo, a pedestre e em ônibus, que começaram a ser medidos em 1991; e também para roubos de celular, índice criado em 2001; e roubos a caixas eletrônicos, que começaram a ser contabilizados em 2003. Os dados alcançam apenas os 12 primeiros dias da intervenção na segurança, decretada em 16 de fevereiro. Segundo o jornal, foi a primeira vez, por exemplo, que os casos de roubos a pedestre ultrapassaram 15.000 ocorrências, considerando apenas a soma dos meses de janeiro e fevereiro. As 15.107 vítimas registradas em 2018 perdem por pouco para o total de 15.624 casos computados entre 1991 e 1998 — ao longo de oito anos, portanto, ainda tomando como base os primeiros bimestres.

Dodge: execução da pena ao fim do processo ‘aniquila’ Justiça

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse nesta terça-feira que o julgamento de um pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal (STF), marcado para esta quarta-feira, será um dos mais importantes que o STF já fez. Dodge chamou de “exagero” a possibilidade de início da execução da pena apenas após esgotados os recursos em todas as instâncias da Justiça (quatro no total). “Esse exagero aniquila o sistema de Justiça exatamente porque uma Justiça que tarda é uma Justiça que falha”, disse Dodge na abertura da sessão desta terça-feira do Conselho Superior do Ministério Público. O plenário do Supremo analisará amanhã um pedido de habeas corpus da defesa de Lula para impedir que o ex-presidente seja preso antes de esgotados os recursos em todas as instâncias do Judiciário contra a condenação a 12 anos e um mês de prisão imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP).

Aliado de Temer vai comandar CCJ

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ), mais importante das comissões permanentes, será comandada por um aliado do governo, o deputado Daniel Vilela (MDB-GO). Ele foi eleito nesta terça-feira após um acordo entre as maiores bancadas da Casa. A comissão deve ganhar os holofotes em breve caso a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, denuncie o presidente Michel Temer (MDB) pela terceira vez. Agora, Temer pode ser implicado nas investigações do Decreto dos Portos, que apuram possíveis favorecimentos ao Grupo Rodrimar, que atua no setor portuário de Santos (SP). Pelo regimento da Câmara, a CCJ é a primeira a analisar uma acusação contra o presidente e deve elaborar um parecer a respeito. Nas duas denúncias levadas à Casa, o parecer foi negativo. Como presidente da Comissão, Daniel Vilela terá o poder de indicar o relator que vai analisar a eventual acusação da PGR.

Crescimento abaixo do esperado

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou, nesta terça-feira, que a produção industrial brasileira cresceu menos que o esperado em fevereiro. Segundo o instituto, a indústria do Brasil apresentou em fevereiro aumento de 0,2% da produção na comparação com o mês anterior, mas teve o resultado mais fraco para fevereiro em dois anos, com perdas na fabricação de bens intermediários e de consumo semiduráveis e não duráveis. O resultado aponta para um ritmo ainda lento de recuperação do setor. Para o gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo, a leitura da indústria é que o movimento de recuperação é lento e gradual, e de fato os números recentes dão esse ritmo gradual. “O ano de 2018 começa com menor intensidade e com um ritmo menor”, afirma.

Tesla aumenta produção

A empresa automotiva e de armazenamento de energia Tesla rejeitou, nesta terça-feira, qualquer especulação de que precisaria levantar mais capital neste ano. A empresa, afetada na semana passada por especulações sobre suas finanças e por uma acidente de carro na Califórnia — no qual um motorista que estava em um carro autônomo com o piloto automático ligado morreu —, também prometeu a produção de quase o mesmo número do Model 3 na próxima semana e um consequente aumento no segundo trimestre. As ações da empresa fabricante de veículos elétricos do Vale do Silício caíram cerca de 20% na semana passada, mas subiram 6,4% antes da abertura do mercado em Nova York depois de a empresa anunciar a produção de 2.020 unidades do automóvel mais barato Model 3 nos últimos sete dias de março.

Spotify faz listagem direta recorde em NY

As ações da Spotify subiram nesta terça-feira na sequência da maior listagem direta já realizada, dando à líder mundial do serviço de streaming de música um valor de mercado de quase 30 bilhões de dólares. As ações abriram com 165,9 dólares, uma alta de quase 26% em relação ao preço de referência de 132 dólares por ação estabelecido na Bolsa de Valores de Nova York na noite desta segunda-feira. Cerca de 14 milhões de ações mudaram de mãos uma hora após o início da negociação nesta terça-feira. Quase 91% dos 178 milhões de ações do Spotify eram negociáveis, porcentagem muito maior do que em um IPO tradicional. A estreia do Spotify veio logo após a forte queda do mercado acionário dos EUA, liderada por ações de empresas de tecnologia, embora o mercado tenha encontrado uma posição mais firme ao meio-dia desta terça-feira. Às 15h20 (horário de Brasília), as ações do Spotify eram negociadas em alta de 17,5%, por 155,10 dólares. –

Venda de veículos tem maior alta desde 2015

O mercado brasileiro de veículos novos terminou o primeiro trimestre deste ano com o maior número de vendas para o período desde 2015. Foram 545.500 unidades vendidas, um crescimento de 15,6% em relação a igual período do ano passado, segundo o balanço divulgado nesta terça-feira pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Com o resultado, a federação decidiu revisar sua previsão para o desempenho do mercado no ano todo. A projeção, que antes era de expansão de 11,8%, passou para avanço de 15,2%. Só em março, as vendas tiveram alta de 9,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Trata-se do 11º mês seguido de expansão do mercado em comparações interanuais. No total, foram vendidas 207.300 unidades, maior volume para março desde 2015. Em relação a fevereiro, as vendas cresceram 32,2%. Na média diária, o avanço é de 19,6%.

Trump e a fronteira mexicana

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira, que planeja usar forças militares para proteger a fronteira do país com o México até que haja um muro e uma “segurança adequada”. Caravanas com imigrantes estão cruzando as fronteiras do México com os Estados Unidos. Segundo relatou a agência de notícias Reuters, autoridades locais de cidades mexicanas na fronteira têm oferecido alojamento em praças e armazéns vazios ou providenciado transporte para os imigrantes que participam de uma jornada organizada pelo Povo Sem Fronteiras, um grupo de defesa da imigração. As autoridades têm requisitado ônibus, carros, ambulâncias e caminhões da polícia para receber os mais de 1.200 imigrantes que têm como destino os Estados Unidos. O governo mexicano afirmou que a caravana ocorre desde 2010 e é composta principalmente de pessoas da América Central que entram no México sem ter os requisitos legais necessários.