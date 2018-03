Supremo concede liminar contra prisão de Lula

O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira conceder uma liminar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, evitando, assim, que ele possa vir a ser preso na próxima semana, quando o TRF4 julgar os embargos de declaração no caso do Tríplex do Guarujá. A liminar foi concedida até o dia 4 de abril, quando será retomada a discussão sobre o habeas corpus. Ao ultrapassar o horário regimental, a maioria do Supremo decidiu suspender a sessão desta quinta-feira. A outra opção seria avançar pela noite na votação da matéria — o que foi amplamente rejeitado pelos ministros. A liminar permite que o TRF4 julgue os embargos, mas em caso de pedido de prisão, será preciso esperar até o início do próximo mês.

TSE cassa governador do Tocantins

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou nesta manhã o mandato do governador de Tocantins, Marcelo Miranda (MDB), e da vice-governadora, Cláudia Lelis (PV). Os políticos foram acusados pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de abuso de poder econômico na campanha de 2014. Ambos teriam contraído um empréstimo supostamente fictício de 1,5 milhão de reais, feito pelo irmão de Miranda, mas os recursos foram destinados a abastecer caixa dois da campanha eleitoral do governador, segundo a denúncia. O processo foi iniciado após a apreensão de 500.000 reais em espécie em um avião na cidade de Piracanjuba (GO). Foram cinco votos favoráveis à cassação e dois contrários, sendo vencidos os ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Luciana Lóssio, relatora do caso. Também por maioria (quatro a três), os ministros determinaram a execução imediata da decisão. Uma nova eleição deverá ocorrer entre 20 e 40 dias. Até lá, o presidente da Assembleia Legislativa de Tocantins, Mauro Carlesse (PHS), assume o cargo. Em maio do ano passado, o TSE havia cassado o mandato de outro governador, José Mello (PROS), do Amazonas, sob acusação de compra de votos na campanha.

Apagão foi causado por falha em linha

O apagão que afetou 13 estados do Norte e Nordeste do país nesta quarta-feira 21 foi causado por uma falha na linha de transmissão que conecta a hidrelétrica de Belo Monte ao sistema elétrico. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que o chamado “linhão”, que leva a energia de Belo Monte do Norte ao Nordeste, “caiu” e deu início a problemas em série no sistema elétrico que afetaram todas as regiões do país. O linhão de Belo Monte começou a operar no final do ano passado e é de responsabilidade da estatal Eletrobras e da chinesa State Grid. As empresas não responderam de imediato aos pedidos de comentário, feitos pela agência Reuters, sobre o apagão. Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), o problema aconteceu especificamente no disjuntor da subestação de Xingu, que é responsável pelo escoamento de praticamente toda a geração da usina de Belo Monte. As causas da falha, que afetou mais de 70 milhões de pessoas, estão sendo apuradas e devem ser conhecidas em dez a 15 dias. A queda de energia paralisou semáforos, fez o comércio fechar mais cedo e deixou cidades do Ceará, por exemplo, sem luz durante 5 horas. Em Pernambuco, assim como no Ceará e na Bahia, o serviço de metrô foi afetado e os trens pararam, deixando milhares de passageiros sem transporte.

Temer: recursos para a intervenção nesta semana

O presidente Michel Temer (MDB) afirmou na noite de quarta-feira que pretende liberar nos “próximos dois, três dias” o repasse de 1 bilhão de reais para a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. A declaração foi dada a jornalistas após um encontro com o comando da intervenção federal no Rio. Nessa semana, após uma reunião com o general interventor, Walter Braga Netto, deputados federais fluminenses revelaram que o passivo da área de segurança do estado é de 3,1 bilhões de reais. No entanto, Temer disse que o dinheiro a ser liberado pelo governo federal não será destinado para o pagamento de obrigações financeiras do estado, e sim para novas ações. Durante a visita do presidente, foi registrado intenso tiroteio na favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul da capital. Segundo a Polícia Militar, um policial e um morador morreram no confronto.

Zuckerberg promete integridade das eleições brasileiras

Em entrevista exclusiva à rede americana CNN, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que fará o necessário para garantir que não haja interferência nas eleições do Brasil, e de outros países, neste ano. “Há uma grande eleição na Índia, uma grande eleição no Brasil, há grandes eleições ao redor do mundo, e você pode apostar que nós estamos realmente comprometidos em fazer tudo que for necessário para assegurar a integridade dessas eleições no Facebook”, afirmou. Ele também disse que a empresa tem um trabalho pesado para fazer a fim de impedir a interferência de países como a Rússia nas eleições parlamentares dos EUA. Foi a primeira vez que o executivo falou à imprensa depois do escândalo do vazamento de dados de 50 milhões de usuários da rede social, que foram usados pela consultoria Cambridge Analytica na campanha de Donald Trump em 2016, podendo ter influenciado as eleições presidenciais americanas naquele ano.

PIB elevado

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) afirmou, nesta quinta-feira, que o produto interno bruto (PIB) brasileiro deve crescer 3,0% neste ano. Além disso, estima-se que, em 2019, o PIB tenha crescimento de 3%, e que o consumo do governo fique estável (0,0%) neste ano, mas avançar 0,5% no próximo ano. O Ipea ainda estima que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre 2018 em 3,60%. A taxa acumulada em 2019 subiria a 4,25%. O instituto ainda publicou que a previsão para o PIB da indústria é de expansão de 3,6% em 2018, seguido por um avanço de 3,1% em 2019. No PIB de serviços, a estimativa é de crescimento de 2,9% neste ano e avanço de 3,0% no ano que vem. Já o PIB da agropecuária deve cair 2,2% em 2018, mas crescer 3,5% no ano que vem.

EUA decidem tirar o Brasil de taxa ao aço

Os Estados Unidos decidiram excluir o Brasil das taxações sobre o aço e o alumínio, informou nesta quinta-feira 22, o representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer. Segundo ele, a União Europeia, a Argentina, a Austrália e a Coreia do Sul também ficarão de fora das tarifas. Ao falar ante o Congresso, Lighthizer afirmou que as isenções se aplicam “aos parceiros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (México e Canadá). Também à União Europeia. Temos ainda Austrália, Argentina e Brasil, e evidentemente a Coreia do Sul.” Durante o anúncio da medida, em março, o presidente americano, Donald Trump, já tinha excluído da cobrança o Canadá e o México e informado que poderia incluir outros países na lista de exceções.

Pacote suspeito…

Um pacote suspeito foi achado, nesta quinta-feira, próximo à sede da consultoria Cambridge Analytica, em Londres. Segundo a polícia britânica, o prédio foi esvaziado por precaução, e não houve nenhuma vítima. A consultoria é protagonista de uma polêmica envolvendo o Facebook e dados de mais de 50 milhões de usuários da rede social. No fim de semana passado, jornais americanos afirmaram que esses dados teriam sido vazados à consultoria, que foi contratada pelo presidente americano Donald Trump durante sua campanha eleitoral, em 2016. A empresa é acusada de montar perfis dos eleitores americanos antes da eleição.

…e reunião com o Facebook

A ministra da Justiça da Alemanha, Katarina Barley, pediu, nesta quinta-feira, para falar com executivos do Facebook para descobrir se os 30 milhões de usuários da rede social no país foram afetados por um escândalo envolvendo o uso de dados pessoais. Segundo ela, o governo alemão quer que a rede social esclareça se usuários e contas alemãs estão afetados e o que o Facebook planeja fazer para evitar que isso aconteça de novo. A maior rede social do mundo enfrenta investigações na Europa e nos Estados Unidos devido às alegações de que a consultoria britânica Cambridge Analytica teria acessado de forma indevida informações de usuários para formar perfis de eleitores americanos que posteriormente foram usados para ajudar a eleger Donald Trump como presidente dos EUA em 2016.