O Ibovespa tem um novo recorde histórico: 74.319 pontos. O índice subiu 1,70% nesta segunda-feira, superando os 73.516 pontos de 20 maio de 2008 (descontando a inflação acumulada no período, no entanto, o Ibovespa teria que ultrapassar o patamar dos 120.000 pontos para chegar a um novo recorde).

Ao contrário do que vinha acontecendo até agora, o movimento não foi motivado por uma notícia específica. “Há uma soma de fatores, o cenário externo ajuda, enquanto no Brasil há uma expectativa com a reforma da Previdência e o boletim Focus apontando mais melhoras”, afirma Marco Saravalle, analista da XP Investimentos.

Com o otimismo dos investidores, o volume movimentado no mercado nesta segunda-feira ultrapassou os 9,5 bilhões de reais, ante à média diária do ano de 6 bilhões de reais.

JBS vende Moy Park

A processadora de carne de frango americana Pilgrim’s Pride informou que comprou a Moy Park da brasileira JBS em um negócio avaliado em cerca de 1,3 bilhão de dólares.

A venda do ativo faz parte dos planos de desinvestimentos da JBS, que anunciou que pretende levantar até 6 bilhões de reais. O problema: em 2009, a JBS tornou-se acionista majoritária da Pilgrim’s ao adquirir uma fatia controladora por 2,8 bilhões de dólares.

Em nota, a companhia esclareceu que a operação foi aprovada unanimemente por um comitê especial “formado inteiramente por diretores independentes eleitos para o conselho em votação controlada por acionistas não filiados à JBS” e que a compra da Moy Park está alinhada com os objetivos de expansão global da companhia.

A Moy Park passaria a ser uma divisão da Pilgrim’s na Europa. “Em última análise, esse negócio apenas transfere internamente a liquidez de seu veículo americano para a JBS (…) não haverá qualquer redução na dívida consolidada absoluta para a JBS”, dizem analistas do banco JP Morgan em relatório.

As ações da Pilgrim’s Pride na Nasdaq caíram 3,2%. As da JBS na B3 caíram 2,2% — o pior desempenho do dia no Ibovespa.

Otimismo no Focus

No boletim Focus desta segunda-feira, analistas e economistas passaram a ver o cenário econômico de forma mais positiva: taxa básica de juro ainda mais baixa neste ano e no próximo, com inflação menor e melhora na perspectiva para o crescimento econômico.

A perspectiva para a Selic no final de 2017 caiu para 7% (antes era de 7,25%), e a de 2018 foi para 7,25% (antes era de 7,5%). Já a expectativa de inflação em 2017 passou para 3,14% — 0,24 ponto percentual menor do que na semana anterior — e a do ano que vem foi para 4,15%.

Em relação à atividade econômica, o produto interno bruto deve crescer 0,6% em 2017 na mediana das projeções, uma melhora de 0,10 ponto percentual em relação ao levantamento anterior. Para 2018, a conta também melhorou, para uma expansão de 2,10% (a previsão anterior era de 2%).

Miller foi agente duplo

O escritório de advocacia Trench, Rossi e Watanabe encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) documentos internos que mostram que Marcello Miller atuou para o grupo J&F antes mesmo de se desligar do cargo de procurador da República, segundo informou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A informação consta do pedido formulado por Janot para que fossem presos o empresário Joesley Batista, dono do grupo J&F, o executivo Ricardo Saud e Marcello Miller.

O ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido de prisão temporária de Joesley e Saud, mas rejeitou a solicitação que dizia respeito a Miller.

Segundo Janot, há trocas de e-mails entre Miller e uma advogada do escritório, “em época em que ainda ocupava o cargo de procurador da República, com marcações de voos para reuniões, referências a orientações à empresa J&F e inícios de tratativas em benefícios à mencionada empresa”.

Delatores gravaram Cardozo

No documento em que pediu a prisão do dono do grupo J&F, Joesley Batista, do diretor de relações institucionais da JBS, Ricardo Saud, e do ex-procurador da República Marcello Miller, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, diz que houve omissão de outras gravações feitas por delatores da empresa, uma delas envolvendo o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo.

No depoimento prestado na Procuradoria-Geral da República (PGR) no dia 7 de setembro, Saud admitiu que Cardozo havia sido gravado num encontro na casa de Joesley.

A gravação contra Cardozo teria provocado uma “briga” entre Miller e os delatores, já que o ex-procurador não teria aprovado a atitude. A gravação teria sido levada ao exterior “em aparente tentativa de ocultação dos arquivos das autoridades pátrias, o que reforça o intento de omitir alguns fatos, após a orientação de Marcello Miller”, diz Janot.

Executivos chegam a Brasília

O empresário Joesley Batista, sócio da JBS, foi transferido na manhã desta segunda-feira da sede da Polícia Federal, na Lapa, zona oeste de São Paulo, para Brasília, onde ficará detido pelos próximos cinco dias.

A prisão do empresário foi determinada pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Leniência suspensa

Em meio ao turbilhão causado pela revisão do acordo de delação premiada dos executivos do J&F, a Justiça Federal suspendeu a homologação da leniência do grupo.

De acordo com o juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10a Vara Federal do Distrito Federal, é preciso ouvir a posição final do Supremo Tribunal Federal sobre o acordo de delação, já que se trata da principal base para a leniência.

MPF denuncia Lula na Zelotes

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela segunda vez na Operação Zelotes. O petista foi acusado de corrupção passiva juntamente com o ex-ministro Gilberto Carvalho (PT).

Os procuradores dizem que os petistas pediram 6 milhões de reais em propina para viabilizar a elaboração e a edição da Medida Provisória no 471/09, que prorrogou por cinco anos benefícios tributários às empresas do setor automobilístico.

A Justiça Federal já aceitou uma acusação apresentada anteriormente contra Lula e o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Operação Zelotes.

Na semana passada, o ex-presidente foi denunciado outras duas vezes pela Procuradoria-Geral da República por formação de organização criminosa e por obstrução à Justiça. As duas últimas acusações da PGR foram no âmbito da Operação Lava-Jato.

Furacão Irma perde força

Cerca de 7 milhões de pessoas estão sem energia elétrica na Flórida, vítimas do furacão Irma. O governo local afirmou que ainda não é possível estimar as perdas no estado e pediu à população que permaneça em suas residências.

Embora o furacão tenha perdido força antes de atingir o estado da Flórida, a tempestade de 130 quilômetros por hora deixou pelo menos quatro mortos. O furacão segue no sentido norte-nordeste.

México se recupera de terremoto e furacão

Autoridades mexicanas ainda contabilizam o estrago causado pelo terremoto da última quinta-feira. Até agora 91 mortes foram confirmadas, em consequência do maior terremoto já registrado no México nos últimos 100 anos. No dia seguinte, o país também recebeu o furacão Katia, que chegou a ventos de 120 quilômetros por hora e deixou pelo menos dois mortos.

Milhares de pessoas estão sem fornecimento de água potável, e centenas de casas e escolas foram destruídas ou danificadas. Nesta segunda-feira, o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, reuniu-se com o secretário de governo, Miguel Ángel, para elaborar um plano de recuperação das regiões atingidas.

Novas sanções contra Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da ONU votou, nesta segunda-feira, um pacote de novas sanções contra a Coreia do Norte. Propostas pelos Estados Unidos, as sanções econômicas incluem o fim das exportações de gasolina e gás natural, além de congelar os ativos do governo norte-coreano.

Se aprovado, o país passará a receber somente 2 milhões de barris em um ano, a partir de janeiro do ano que vem. Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, disse que os Estados Unidos pagariam “em dobro” por novas sanções contra seu país.

Também nesta segunda-feira bancos estatais da China começaram a suspender transações de cidadãos da Coreia do Norte, proibindo inclusive a abertura de novas contas.

Venezuela sob investigação da ONU

O alto comissário da ONU propôs a investigação dos possíveis crimes contra a humanidade no país latino-americano. A Venezuela é pauta da ONU desde o começo deste ano, e sua situação foi discutida na reunião do Conselho de Direitos Humanos realizada nesta segunda-feira na Suíça. Entre abril e julho deste ano, 125 pessoas morreram, em protestos na Venezuela.

O chefe da diplomacia venezuelana, Jorge Arreaza Montserrat, estava presente e negou as afirmações do alto comissário, alegando que Hussein acusa o governo venezuelano sem provas suficientes, além de tentar perturbar a paz e a estabilidade da Venezuela.