Câmara aprova regulação a aplicativos

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o projeto que regulamenta os aplicativos de transporte privado de passageiros, como Uber, Cabify e 99. Como o texto já havia sido aprovado pelo Senado, segue para a sanção presidencial. A votação foi uma vitória para as empresas que administram os aplicativos e uma derrota para os taxistas. O texto original do projeto, aprovado em abril do ano passado na Câmara, era visto como favorável aos taxistas. Há quatro meses, no entanto, o Senado aprovou uma versão com mudanças que favorecem as empresas que exploram os aplicativos. A obrigatoriedade do uso de placas vermelhas, a imposição de que apenas o dono do veículo poderia dirigi-lo e a restrição de circulação apenas na cidade onde o carro é registrado haviam sido derrubadas pelos senadores e foram aprovadas em votação simbólica na Câmara nesta quarta.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Nubank recebe mais US$ 150 mi

A empresa brasileira de serviços financeiros Nubank levantou mais 150 milhões de dólares em sua sexta rodada de investimentos desde que foi fundada, em 2013. O novo aporte foi liderado pelo fundo DST Global, controlado pelo investidor russo Yuri Milner. A meta é usar o dinheiro para acelerar a transformação da companhia em um banco digital. O aporte avaliou a companhia em mais de 1 bilhão de de dólares. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o presidente da companhia, David Vélez, assegurou que o controle segue nas mãos dos sete sócios fundadores.

Cade reprova compra da Liquigás

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reprovou nesta quarta-feira, 28, a compra da Liquigás, detida pela Petrobras, pela Ultragaz.O negócio foi reprovado por cinco votos contra e dois a favor. Com a rejeição, a Ultragaz terá que pagar uma multa de R$ 280 milhões à Liquigás, prevista em contrato para o caso de o conselho barrar a operação. A operação foi considerada complexa desde o início, com a líder de mercado comprando a segunda colocada e elevando a participação de mercado a mais de 60% em alguns Estados. Desde o ano passado, a Ultra apresentou propostas de acordo para tentar aprovar o negócio, mas não conseguiu convencer o conselho.

Intervenção no Rio

O comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Villas Bôas, elencou nesta quarta-feira uma série de mudanças “fundamentais” nas regras de ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro durante a intervenção federal. Para ele, principalmente o regulamento de enfrentamento armado precisa ser revisto, como a permissão para alvejar cidadãos armados. A autorização para tal, contudo, foi criticada por organizações de defesa dos direitos humanos, que definiram como “cheque em branco” para execução por oficiais. “A existência do debate é positiva, porque eu acredito que vai acabar provocando uma convergência e uma compreensão da necessidade e da importância [da mudança]”, disse o general. “Essa empreitada que estamos participando tem que dar certo. É uma das últimas oportunidades que o Estado brasileiro está buscando para superar esse problema, que é o que mais aflige a nossa sociedade.”

Farpas no Supremo

Em novo desentendimento público, os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso voltaram a trocar farpas. Em entrevista ao G1, Gilmar disse que “Barroso não sabe o que é alvará de soltura, fala pelos cotovelos”. “Antecipa julgamento. Fala da malinha rodinha. Precisaria suspender a própria língua”, afirmou. Barroso respondeu por meio de nota. “Jamais antecipei julgamento. Nem falo sobre política. Eu vivo para o bem e para aprimorar as instituições. Sou um juiz independente, que quer ajudar a construir um país melhor e maior”, escreveu. “Acho que o Direito deve ser igual para ricos e para pobres, e não é feito para proteger amigos e perseguir inimigos. Não frequento palácios, não troco mensagens amistosas com réus e não vivo para ofender as pessoas.” O clima entre os dois anda amargo desde outubro, quando se estranharam em plenário.

Julgamento de Carli Filho

O ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho foi condenado nesta quarta-feira a nove anos e quatro meses de prisão por ter provocado a morte de Gilmar Rafael Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20 anos, em um acidente de trânsito em Curitiba no ano de 2009. O ex-deputado foi considerado culpado de duplo homicídio com dolo eventual. Carli Filho estava dirigindo embriagado a 173 quilômetros por hora quando se chocou com um veículo que trafegava no mesmo sentido. Ontem, ele admitiu a culpa pela morte de dois jovens no acidente e disse estar arrependido. “Sou culpado, mas nunca tive a intenção de matar ninguém”, disse. “Eu errei, eu bebi, eu dirigi. Eu sei que nunca tive a oportunidade de pedir desculpas para a dona Christiane e para a dona Vera [mães das vítimas], quero pedir desculpas, do fundo do meu coração.” Ele pode recorrer em liberdade.

Educação no Brasil

O Banco Mundial divulgou relatório nesta quarta-feira em que consta o atraso nos níveis educacionais do Brasil em comparação a países desenvolvidos. Se continuar o ritmo atual de avanço na sala de aula, os estudantes brasileiros só alcançarão o presente patamar de nações mais ricas na habilidade de leitura daqui a 260 anos. Em matemática, o tempo é de 75 anos. O “Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial” se baseou nos dados do Pisa, prova internacional que compara o desempenho de adolescentes de 15 anos em 70 países e aponta caminhos para países que vão mal no ensino darem uma virada.

Desemprego sobe

O Brasil iniciou 2018 com aumento da taxa de desemprego, um reflexo das demissões sazonais após as vagas temporárias de fim de ano e também da reação débil do mercado de trabalho à recuperação econômica. A taxa de desemprego brasileira subiu para 12,2% no trimestre até janeiro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada nesta quarta-feira. O resultado voltou ao mesmo patamar visto no trimestre até outubro do ano passado, depois de a taxa ter ficado em 11,8% no fim do ano passado. Entre novembro e janeiro, o país tinha 12,68 milhões de pessoas desempregadas, ante um contingente de 12,3 milhões no quarto trimestre de 2017 e de 12,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Já o número de pessoas ocupadas caiu no período para 91,7 milhões, ante 92,1 milhões no período anterior e 89,854 milhões no mesmo período do ano anterior.

Embraer: negociação até o fim do semestre

O presidente da fabricante de aviões Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva, afirmou que as discussões sobre uma parceria com a Boeing devem ser concluídas neste semestre, independentemente de um resultado favorável ou negativo para uma aliança das empresas. “Não temos uma data específica para concluir, mas é necessário que uma resolução seja atingida rapidamente porque não podemos ficar mais muito tempo nisso”, disse Silva durante a cerimônia de certificação tripla do novo jato de passageiros da Embraer, o E190-E2.

IPO da Dass

A rede de calçados Dass Nordeste entrou com o pedido de abertura do capital na Comissão de Valores Mobiliários. A empresa planeja fazer oferta primária e secundária de ações ordinárias para serem listadas no Novo Mercado, coordenada pelo Itaú BBA. A Dass afirma ser um dos maiores grupos da área de gestão e abastecimento para marcas esportivas da América Latina. A empresa atua na produção de calçados com as marcas Fila e Umbra. Em 2017, a receita da Dass foi de 1,7 bilhão de reais e o lucro de 237,1 milhões de reais.

Flórida retoma as aulas

Estudantes e professores retomaram as atividades na Flórida nesta quarta-feira, duas semanas após o massacre no local que fez 17 vítimas. A escola Marjory Stoneman Douglas reabriu a maioria de suas salas para cerca de 3.000 estudantes, mas o prédio onde a maior parte das vítimas morreu permanecerá fechado por tempo indeterminado. Na quarta-feira retrasada, o ex-aluno Nikolas Cruz entrou na escola armado e disparou contra alunos e funcionários. Ele foi preso e segue para julgamento. Parlamentares do estado estão considerando um projeto de lei que arcaria com a demolição do prédio 12 da escola e o substituiria por um memorial para as vítimas do massacre.

Spotify listado na bolsa

O serviço de streaming de música Spotify pediu, nesta quarta-feira, para ser registrado em uma listagem em bolsa. A listagem é uma alternativa para prosseguir uma oferta inicial (IPO), seu aumentar o capital e eliminando a necessidade de um banco ou corretor de Wall Street subscrever o IPO. Segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a operação está avaliada em cerca de 1 bilhão de dólares. A receita da empresa sueca de 2017 chegou a 4,09 bilhões de euros em comparação com 2,95 bilhões de euros registrados no ano anterior, segundo a Spotify. A decisão foi tomada após a empresa registrar prejuízo de 29 bilhões de euros de 2016 para 2017.