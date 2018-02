Bolsa: novo recorde

O Ibovespa bateu, pelo terceiro pregão consecutivo, um novo patamar recorde nesta quinta-feira. O índice fechou o dia a 86.686 pontos, foi o sétimo dia seguido de alta. As ações ordinárias do Banco do Brasil subiram 3,1% e as preferenciais da Petrobras, 2,4%. Entre as maiores quedas, as ações ordinárias da concessionária de rodovias CCR caíram 3,6% e as da Ecorodovias, 2,9%.

Maia passa recado

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o governo deve cortar despesas para aumentar suas receitas, e não criar novos impostos. Maia já havia adiantado na quarta-feira que o presidente Michel Temer cogitava a implementação de um novo imposto para bancar gastos com segurança pública — proposta descartada pelo deputado. “Se está precisando de receita não é criando imposto, é reduzindo despesa”, disse Maia. Na manhã desta quinta-feira, o Estadão noticiou que, sem a aprovação da reforma da Previdência, o governo terá de cortar 14 bilhões de reais de outras áreas na proposta do Orçamento da União de 2019. O valor era a economia de despesas prevista para o ano que vem com a aprovação da reforma, pauta abandonada pela administração.

Lucro do BB

O Banco do Brasil teve lucro de 11,1 bilhões de reais em 2017, alta de 54,2% na comparação com o ano anterior. Segundo o BB, o desempenho reflete o crescimento das receitas de tarifas e serviços, menos gastos com calotes e ainda maior eficiência com o controle das despesas administrativas. No quarto trimestre de 2017, o lucro foi de 3,2 bilhões de reais, valor 82,5% superior ao registrado no mesmo período de 2016 e também o maior lucro trimestral nominal na história do banco. Para 2018, a estimativa do Banco do Brasil é que o lucro fique entre 11,5 bilhões e 14 bilhões de reais. “Acredito que, apesar de algumas incertezas no mercado externo, a ampla liquidez e a baixa pressão ao risco irão favorecer o fluxo de recurso para economias emergentes, e o Brasil, com inflação e política monetária equilibradas, certamente se beneficiará desses recursos”, disse o presidente do BB, Paulo Caffarelli.



Assento cobrado

A companhia de aviação Gol começou a cobrar uma taxa para o consumidor que deseja reservar assentos já no momento da compra da passagem. O valor da taxa é de 10 reais para quem compra na tarifa Light e 20 reais para quem escolhe a tarifa Promo, aplicável para a reserva de assentos comuns (sem espaço extra para as pernas). A marcação do lugar para essas duas modalidade continua sem custo no período de sete dias anterior ao voo e no check-in. A Gol também passa a cobrar 50 reais para antecipar o voo no mesmo dia pela tarifa Light. Na tarifa Promo não há a possibilidade de antecipar o voo no mesmo dia. No ano passado, as empresas já haviam iniciado as cobranças por despacho de bagagem.

O pacto dos estados

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, anunciou nesta quinta-feira um pacto elaborado para diminuir “prováveis consequências” da intervenção no Rio de Janeiro em estados vizinhos. O objetivo é dificultar o transporte de carregamentos de munição direcionados ao Rio. A única medida concreta anunciada, no entanto, foi a intensificação de operações nas rodovias com atuação de policiais estaduais em vias federais. Torquatro se encontrou com secretários dos estados de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. “São os três primeiros vizinhos, os primeiros a ser atingidos. Se a onda virar tsunami e for necessário, esse tipo de cooperação também será realizado com tantos outros estados for necessário”, afirmou.

Migração do crime

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou nesta quinta-feira ser “plausível” que organizações criminosas migrem para outros estados com a intervenção federal no Rio de Janeiro. A afirmação foi feita na saída de almoço com membros das Forças Armadas. “Eu acho que é plausível, porque essa migração ocorre, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, dentro de Pernambuco e dentro de Goiás. Onde há uma eficácia maior, o crime de certa maneira migra. Há uma preocupação que a gente tem de cuidar para que não se corporifique”, disse.

Ministério via decreto

Enquanto tenta fechar o nome para ser o titular do Ministério Extraordinário da Segurança, o presidente Michel Temer avalia criar a pasta por meio de um decreto. O objetivo seria evitar a necessidade de apoio do Congresso, além dos custos da criação de um novo ministério. A ideia é que o titular despache do Palácio de Planalto, dispondo apenas de assistências técnica e administrativa e assumindo o controle da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e da Força Nacional.

87% dos venezuelanos abaixo da linha da pobreza

Um estudo apontou que 87% dos venezuelanos estão vivendo com uma renda abaixo da linha de pobreza. Dentro desse grupo, 61% estão no patamar da pobreza extrema. O estudo, realizado pela Universidade Católica Andrés Bello, da Venezuela, com dados aferidos no ano passado, mostrou que os entrevistados alegaram ter dificuldade para comprar alimentos da cesta básica, e que por isso estavam se alimentado menos ao longo do ano. De acordo com os realizadores da pesquisa, a situação de pobreza disparou a tal ponto que praticamente toda a população da Venezuela está classificada como pobre. A pesquisa ainda apontou para o recuo da proteção social oferecida pelo governo federal, principalmente pelo encolhimento das “missiones”, programa social que era modelo no governo chavista.

Queda histórica das importações de petróleo

A Administração de Informação de Energia (AIE) dos Estados Unidos publicou, nesta quinta-feira, a informação de que as importações de petróleo caíram ao menor nível histórico. A redução foi de 1,59 milhão de barris na semana passada, para 4,98 milhões, e é o menor nível registrado desde 2001. Desde que o dólar sofreu um aumento, nas últimas semanas, o barril de petróleo sofreu uma queda de 10% no valor. Para analistas, a manobra de cortar as importações vai no sentido de reagir a essa volatilidade do mercado. Mas ainda segundo analistas o mercado petrolífero, porém, não vai sofrer alterações, uma vez que a demanda pelo combustível se mantém graças aos membros da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo).

Delegação norte-coreana para encerramento da Olimpíada

O governo da Coreia do Norte afirmou, nesta quinta-feira, que vai enviar uma delegação de alto nível à cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno. Entre os membros está Kim Yong Chol, vice-presidente do Comitê Central do governista Partido dos Trabalhadores, que é visto pelos sul-coreanos como culpado pelo naufrágio de um navio da Marinha sul-coreana que causou a morte de 46 marinheiros em 2010. Na época, o governo sul-coreano afirmou que o ataque havia sido realizado pela Coreia do Norte, mas o governo não foi capaz de confirmar exatamente quem foi o responsável. O governo norte-coreano nega ter envolvimento com o acidente.