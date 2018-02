Moody’s alerta para teto em risco

A desistência do governo do presidente Michel Temer em tentar aprovar a reforma da Previdência não foi bem recebida pelas agências de classificação de risco. A Moody’s afirmou, em comunicado nesta terça-feira, que a decisão é negativa “para o perfil de crédito do país”. Com isso, a Moody’s indica que um novo rebaixamento vem por aí. “Embora já esperássemos que uma reforma ampla fosse improvável, abandonar os planos para aprovar a proposta é negativo para o perfil de crédito do país uma vez que restringirá fortemente a capacidade das autoridades de cumprir com o teto de gastos do governo nos próximos anos”, acrescentou a agência.

O recurso de Lula

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou um embargo de declaração contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que condenou o petista a 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex. O prazo se encerrava nesta terça-feira. Com esse recurso, a defesa pode questionar a obscuridade nos votos dos desembargadores da Corte, que aumentaram a pena do petista por corrupção e lavagem de dinheiro em 24 de janeiro, na segunda instância do julgamento da Operação Lava-Jato. Os magistrados não têm prazo para analisar o recurso, que será recebido pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. Ele vai elaborar um relatório, votar e marcar a data para o julgamento da 8ª Turma. A defesa de Lula tem direito ainda a entrar com Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça e com Recurso Extraordinário no Supremo Tribunal Federal.



Cristiane descartada

Depois de quase dois meses de disputa judicial, o PTB desistiu de indicar a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para o Ministério do Trabalho. A decisão foi do presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, que também é pai da deputada. Segundo Jefferson, a mudança de postura visa “proteger a integridade de Cristiane e não deixar parada a administração do ministério”. Jefferson falou sobre o assunto em sua conta no Twitter, onde citou como motivo a “indecisão” da ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em colocar na pauta da Corte o recurso do governo pela posse da parlamentar, suspensa pela Justiça desde o começo de janeiro. “Agradecemos ao presidente Michel Temer e aos companheiros do partido pelo apoio e respeito com Cristiane Brasil durante esse período de caça às bruxas.” Cristiane Brasil afirmou que o partido indicou o secretário executivo da pasta, Helton Yomura, como interino para o ministério.

“Não há mandado coletivo”

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afastou a possibilidade da adoção de mandados coletivos de busca e apreensão durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Jardim afirmou que a intervenção respeitará os direitos individuais e constitucionais. A medida havia sido cogitada em discussões sobre como deve ser a intervenção no Rio de Janeiro, com debate entre especialistas, e recebeu críticas da sociedade civil, de defensores públicos, promotores e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). “Não há mandado coletivo. O que há é mandado de busca e apreensão, que, conforme a operação, vai se dedicar a um número maior de pessoas. Mas concordamos com o critério de que é preciso garantir o direito legal, garantir os direitos postos na Constituição, e vamos fazer tudo de acordo com a carta de direitos individuais”, disse Torquato a jornalistas.

Fogo de Chão comprada por US$ 560 milhões

A empresa de investimentos Rhône Capital anunciou nesta terça-feira um acordo para comprar a Fogo de Chão numa transação que avalia a rede de churrascarias brasileira em 560 milhões de dólares. A oferta da Rhône é toda em dinheiro e os acionistas da Fogo de Chão receberão 15,75 dólares por ação da empresa, valor que representa um prêmio de 25,5% em relação ao fechamento do papel na sexta-feira passada. “Após um processo de avaliação das opções disponíveis, o conselho de administração está confiante de que esta transação vai dar à Fogo de Chão oportunidade significativa de gerar valor para nossos acionistas e fornecer o melhor caminho adiante para a Fogo de Chão”, disse o presidente executivo da rede de churrascarias, Larry Johnson, em comunicado. A aquisição deve ser concluída no segundo trimestre após obter aprovações regulatórias. A primeira churrascaria Fogo de Chão foi aberta no Brasil em 1979. Atualmente, a rede opera 38 restaurantes nos Estados Unidos e nove no Brasil e tem duas joint-ventures no México e outras duas no Oriente Médio. Nos Estados Unidos, as ações da companhia subiram mais de 23% nesta terça-feira.



Ibovespa bate novo recorde

O Ibovespa bateu novo recorde histórico nesta terça-feira com alta de 1,19%, fechando em 85.803 pontos. A alta foi impulsionada pelos papéis da Petrobras, que subiram 1,65%, e dos bancos, que tiveram ganhos de mais de 2%. Ainda entre os principais destaques estão as ações preferenciais da Eletrobras, que subiram 7,9%, e as ordinárias, 7,05%. A alta acontece após o pacote de 15 medidas anunciados como prioridade pelo governo, entre as quais a privatização da Eletrobras.

Qualcomm aumenta proposta pela NXP

A fabricante de chips e componentes eletrônicos Qualcomm aumentou sua oferta pela empresa de semicondutores NXP Semiconductors NXPI para cerca de 44 bilhões de dólares, numa tentativa de conquistar o apoio dos acionistas para a proposta de aquisição. A iniciativa vem num momento em que a própria Qualcomm tenta evadir uma oferta de compra de US$ 121 bilhões feita pela Broadcom. Recentemente, a Broadcom ameaçou retirar a proposta se a Qualcomm elevasse sua oferta pela NXP.



Bombardeio na Síria deixa 49 mortos

Um novo bombardeio na cidade de Ghouta, realizado pelas forças pró-governo sírio, deixou pelo menos 49 pessoas mortas nesta terça-feira. O ataque, que teve início na segunda-feira, já causou a morte de mais de 120 pessoas, sendo considerado pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos o ataque mais mortífero realizado em um único dia, dos últimos três anos. Os ataques aéreos das forças de Bashar al-Assad são mais uma tentativa de reconquistar a área, tomada desde 2012 pelos rebeldes contrários ao governo. A cidade é conhecida por ser o último reduto das forças rebeldes na região de Damasco, capital da Síria. Além das vítimas fatais, o Observatório afirmou que mais de 300 pessoas estão feridas.



Petro começa a ser vendida

O governo da Venezuela iniciou, nesta terça-feira, a pré-venda da criptomoeda petro. Trinta e oito milhões de petros foram ofertados em uma pré-venda privada que prosseguirá até o dia 19 de março. O preço inicial estabelecido para o petro foi de 60 dólares, e a moeda será lastreada nas reservas de petróleo, gás, ouro e diamante do país. Anunciada em dezembro do ano passado, a criptomoeda é uma tentativa do governo venezuelano de contornar as sanções dos Estados Unidos, que proíbem cidadãos e empresas americanas de negociarem títulos da dívida venezuelana. Para o governo do presidente Nicolás Maduro, as vendas vão ajudar no controle da grave crise econômica do país. Mas a medida foi criticada pela oposição, e a moeda foi considerada ilegal, porque é mais um meio de hipotecar ilegalmente as reservas de petróleo.

Sem oposição para eleições venezuelanas

A oposição venezuelana afirmou, nesta terça-feira, que não vai registrar candidatos para a eleição presidencial. Segundo Antonio Ledezma, ex-prefeito de Caracas e atualmente em exílio na Espanha, a votação é uma “armadilha” preparada pelo presidente Nicolás Maduro, e por isso a oposição não vai participar. Ledezma, porém, afirmou que a decisão não é um boicote às eleições, que não podem sequer ser consideradas legítimas. Para a oposição, a votação, marcada para o dia 22 de abril, é uma fraude que faz parte de um sistema antidemocrático. “Não haverá nenhum candidato oficial da oposição. Por parte do governo, o que temos visto é repressão contra os líderes da oposição, porque eles não querem participar, já que isso legitimaria o processo”, disse Ledezma.