Huck escreve novo artigo

O apresentador de TV Luciano Huck publicou neste domingo um artigo no qual nega sua intenção de se candidatar à Presidência da República em 2018, mas em que garante que não está “saindo de cena”. O texto foi divulgado pelo jornal “Folha de S. Paulo” e confirma os rumores dos últimos dias de que a estrela global adiou seu sonho de disputar o Palácio do Planalto. “Escrevo aqui, mais uma vez, para dizer que não sou candidato a presidente do Brasil”, diz Huck. No artigo, o apresentador lembra que, em novembro passado, havia usado o mesmo espaço para negar sua candidatura, mas reconhece que seu “coração se encheu de força” ao ver seu nome cogitado novamente.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Greve dos bancários nesta segunda-feira

Os bancários de São Paulo, Osasco e região decidiram nesta sexta-feira, 16, aderir à paralisação de segunda-feira, dia 19, em protesto contra as reformas da Previdência e Trabalhistas propostas pelo governo Temer. Segundo o sindicato, 88% dos bancários votaram pela paralisação das atividades e serviços em todo o Brasil. A votação foi feita durante assembleias realizadas nos dias 8, 9, 14 e 15 em agências e centros administrativos dos bancos. Está marcado para segunda-feira também um ato na Avenida Paulista, no fim da tarde, que reunirá movimentos sociais. A concentração começa às 16h, no vão livre do Masp.

Líder do PCC assassinado

Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, maior liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC) nas ruas, foi assassinada em uma suposta emboscada na reserva indígena de Aquiraz, a 30 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Com Gegê, também foi encontrado morto Fabiano Alves de Souza, o Paca. O Ministério Público do Estado de São Paulo suspeita que o crime tenha sido motivado por disputas internas da facção. As mortes teriam ocorrido na madrugada de sexta-feira, 16, e os corpos foram encontrados na manhã seguinte. Testemunhas relataram à polícia cearense que um helicóptero pousou na região e logo depois foram ouvidos uma sequência de disparos. Investigadores paulistas acreditam que tenha sido montada uma emboscada contra Gegê e Paca.

Restrição de entregas no Rio

A explosão da criminalidade nos últimos anos levou os Correios a suspender a entrega de produtos em quase metade do Rio de Janeiro, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Dos 27.616 endereços da cidade, há algum tipo de restrição em 12.037 deles, o que equivale a 43,6% do total. Em mais da metade deles (6.469), a entrega só ocorre com o uso de segurança, como escolta armada, o que provoca a ampliação dos prazos para recebimento. No restante dos casos (5.568), a distribuição não ocorre de forma nenhuma e os clientes precisam buscar a encomenda em uma unidade dos Correios.



Trump critica FBI sobre Flórida

Se alguém esperava que o presidente americano, Donald Trump, fosse tomar uma atitude ‘presidenciável’ para responder ao novo ataque a uma escola, desta vez na Flórida, pode desistir. Pelo Twitter, Trump atacou o FBI e a Justiça americana dizendo que o foco excessivo na Rússia fez com que investigadores federais perdessem os sinais de que o massacre iria acontecer. O FBI reconheceu na sexta-feira que falhou em investigar um aviso de que o atirador, Nikolas Cruz, tinha uma arma e a intenção de matar.

Estudantes reagem

Enquanto isso, estudantes que sobreviveram ao ataque na escola organizaram uma marcha inédita para tentar ampliar o controle do porte de armas. Eles afirmam que estão determinados a que este seja o último massacre em escolas dos Estados Unidos. Eles estão organizando uma campanha nacional de reação e uma marcha a Washington no dia 24 de março. É a primeira vez que um grupo de vítimas de massacre escolar se organiza para pressionar por mudanças no país.

Avião cai no Irã

Um avião da companhia Aseman Airlines com 65 pessoas a bordo caiu numa região montanhosa do Irã neste domingo sem sobreviventes. A aeronave, um turbo-hélice ATR-72, decolou de Teerã por volta da 1h30 (de Brasília) rumo a Yassuj, e caiu na cordilheira de Zagros, a 780 quilômetros da capital. A empresa é a terceira maior empresa a operar no país, atrás da Iran Air e MahanAir, e, assim como suas concorrentes, tem uma frota considerada envelhecida após anos de sanções econômicas ao país.