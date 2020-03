BNDES anuncia pacote de R$ 55 bi

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou neste domingo, em videoconferência com a participação do presidente Jair Bolsonaro, um pacote de medidas totalizando 55 bilhões de reais para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia de coronavírus, com foco na preservação de empregos. O pacote inclui a suspensão dos pagamentos de empréstimos diretos e indiretos concedidos pelo banco, a transferência de valores para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a disponibilidade de mais recursos para micro, pequenas e médias empresas, que são grandes geradoras de postos de trabalho no Brasil. “O banco se preparou, se ajustou, para um ação anticíclica. É um primeiro passo no enfrentamento dessa crise“, disse o presidente do BNDES, Gustavo Montezano.

Barroso: adiar eleições é com o Congresso

Após o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defender o adiamento das eleições em razão do coronavírus, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, divulgou nota para afirmar que é papel do Congresso Nacional deliberar sobre a necessidade de adiar o pleito, previsto para outubro. O ministro avaliou que se a decisão do parlamento for pelo adiamento, isso deveria ocorrer “apenas pelo prazo necessário e inevitável” para que as eleições sejam realizadas com segurança para a população. “A realização de eleições periódicas é um rito vital para a democracia”, disse.

Brasil tem 1.546 casos por coronavírus

O Brasil está com 1.546 infectados pelo coronavírus (causador da doença Covid-19), segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no fim da tarde deste domingo. O número de casos subiu 39% em um dia. O número de mortes subiu de 18 para 25. A pasta não divulgou o número de casos suspeitos, como vinha fazendo nos últimos dias. Todos os Estados brasileiros agora têm pelo menos um caso da doença. São Paulo mais de 600 casos e já registrou 22 mortes pela covid-19. Os pacientes que morreram tinham mais de 60 anos e algum problema pré-existente, ou seja, se encaixam no grupo com maior vulnerabilidade.

Pacaembú vira hospital

O estádio do Pacaembu começou a receber a estrutura de sustentação metálica para a montagem de um hospital de campanha para atender as vítimas da covid-19 de São Paulo. A acomodação da estrutura, que ficará no gramado, começou no sábado e seguiu sendo montada no dia seguinte. Na última sexta-feira, o prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou que o local, assim como o Anhembi, seria utilizado para receber leitos hospitalares.

Softbank vai recomprar ações

O grupo Softbank disse nesta segunda-feira que vai colocar em prática um pacote de venda de seus ativos e liberar caixa para recomprar ações da companhia. A ideia é levantar 4,5 trilhões de ienes (cerca de 41 bilhões de dólares) e recomprar 2 trilhões de ienes em ações, além de reduzir a dívida. Mais cedo neste mês, a empresa já havia anunciado recompra de 500 milhões de ienes. Com o anúncio, as ações do grupo subiram 18% na bolsa de Tóquio nesta segunda-feira. Mesmo após a baixa de hoje, as ações acumulam baixa de 30%, o que fez a empresa enxergar uma oportunidade de compra. O Softbank é um grupo japonês de telecomunicações e também tem um bilionário braço de investimento em startups, que investe em nomes como Uber, de transporte privado e WeWork, de compartilhamento de escritórios, além das brasileiras Loggi, de logística, banco Inter e Gympass, marketplace de academias.

Merkel: otimista em não ter coronavírus

Um funcionário do alto escalão do governo alemão informou nesta segunda-feira que o governo está confiante de que a chanceler Angela Merkel não está infectada com coronavírus. A governante alemã teve suspeitas após entrar em contato com um médico cujo teste deu positivo na semana passada. A chanceler está trabalhando de casa e fará repetidos testes nos próximos dias. A Alemanha tem quase 25.000 casos e 94 mortes.