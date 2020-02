Os impactos da tragédia em Brumadinho fizeram a mineradora Vale terminar 2019 com prejuízo de 1,7 bilhão de dólares no ano, ante lucro de 6,9 bilhões em 2018. No quarto trimestre, o prejuízo foi de 1,6 bilhão de dólares, contra lucro de 3,8 bilhões no último trimestre de 2018. A receita operacional líquida do quarto trimestre chegou a 9,96 bilhões de dólares no intervalo de outubro a dezembro de 2019, expansão de 1,5% na relação anual. A produção no trimestre foi de 78,3 milhões de toneladas, uma queda de 22,4% em relação ao registrado um ano antes. A perda de produção reflete principalmente os impactos decorrentes da ruptura da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. O desastre matou 270 pessoas.

O grupo de comércio eletrônico B2W anunciou nesta quinta-feira que teve prejuízo líquido de 22,3 milhões de reais no quarto trimestre. Apesar do negativo, os números são menores do que o prejuízo de 69,4 milhões no mesmo período de 2018. A receita bruta de vendas da B2W foi de 6,65 bilhões de reais no trimestre, crescimento ano a ano de 30,9%. Já as despesas tiveram alta de 12%. Também nesta quinta-feira, as Lojas Americanas, controladora da B2W (e que responde pela operação de lojas físicas) reportou líquido de 398 milhões de reais no quarto trimestre, avanço de 62% sobre o desempenho de um ano antes. Em 2019, foram inauguradas 230 lojas no país, um recorde para a companhia.

Tesla no Brasil?

O governo brasileiro está em negociações preliminares para trazer para o Brasil uma fábrica da montadora de carros elétricos americana Tesla. Na quinta-feira, o senador Eduardo Bolsonaro publicou em seu Twitter a imagem de uma reunião que incluiu também o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o ministro-conselheiro da embaixada dos EUA no Brasil, William Popp. A ideia é que a fábrica seja eventualmente instalada em Santa Catarina, na cidade de Criciúma. Um dos intermediadores é o deputado federal Daniel Freitas (PSL-SC), autor de um projeto de lei para isenção fiscal a carros elétricos. No futuro, o governo brasileiro planeja a ida do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, a uma visita à Tesla nos Estados Unidos. A Tesla já tem fábricas nos Estados Unidos e na China, enquanto uma planta na Alemanha está em construção.

A Uber retomou as operações na Colômbia nesta quinta-feira, apenas 20 dias após sua saída do país que aconteceu após uma decisão de reguladores que a empresa descreveu como arbitrária. A Superintendência da Indústria e Comércio (SIC), que regula a concorrência e protege os consumidores na Colômbia, decidiu em dezembro que a Uber violou as regras da concorrência. Para voltar à Colômbia, um de seus mercados mais importantes na América do Sul, a Uber fez algumas mudanças em seu modelo. Agora, haverá opção de serviço de alugar um carro com o motorista diretamente, via app da Uber. Serão cinco opções de serviço, incluindo aluguel por hora e um carro econômico ou de porte grande. A empresa tem mais de 2 milhões de usuários na Colômbia e cerca de 88.000 motoristas.

Os petroleiros suspenderam a greve da Petrobras, iniciada no dia primeiro deste mês, para iniciar uma nova rodada de negociação com a direção da estatal, sob a intermediação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra. Os dois lados divergem, principalmente, sobre a demissão de pelo menos 400 trabalhadores da Araucária Nitrogenados (Ansa), no Paraná. O presidente da estatal, Roberto Castello Branco, antecipou, porém, que os contratos de trabalho vão ser suspensos, independentemente da negociação de sexta, 21. “A decisão está fechada”, disse o executivo, durante a coletiva de imprensa para detalhar o resultado financeiro de 2019. Ele afirmou também que a empresa tem capacidade de suportar uma greve de longo prazo e classificou como “terroristas” uma parcela dos manifestantes que supostamente teriam coagido um ex-funcionário que havia sido contratado para a equipe de contingência.

Aliado de longa data do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ex-assessor presidencial, Roger Stone, foi condenado a 40 meses de prisão nesta quinta-feira, por impedir uma investigação do Congresso, em um caso sobre a interferência política do presidente dos EUA no sistema judicial. Stone, veterano do partido republicano e um dos confidentes mais antigos de Trump, foi acusado em novembro de mentir para o Congresso e obstruir a investigação da Câmara sobre se a campanha de Trump conspirou com a Rússia para manipular as eleições de 2016.

O presidente do banco central de Argentina disse nesta quinta-feira que “é possível” que haja uma suspensão dos pagamentos do país, mas ponderou que há “poucas probabilidades”, referindo-se à tentativa de renegociação da dívida do país de 100 bilhões de dólares. “Estamos em uma negociação, o governo vai fazer uma oferta, e essa oferta pode ser aceita ou rejeitada. Mas o governo não vai aceitar nenhum tipo de proposta que não seja sustentável no curto prazo e no longo prazo”, disse o presidente do banco central argentino, Miguel Pesce. O governo do presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebeu na quarta-feira um forte apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) na negociação com os credores. O país tem uma dívida de 44 bilhões de dólares com o FMI.