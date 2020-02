FAB a caminho

Os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) estão a caminho da China para buscar os 34 brasileiros que estão na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus. Os aviões partiram de Brasília na tarde de quarta-feira 5 e devem chegar à China na tarde desta quinta-feira 6, com tempo de voo de quase 24 horas. O governo passou a semana em preparativos para trazer os brasileiros do país, tendo declarado o coronavírus como emergência sanitária (para facilitar os processos) e enviado ao Congresso uma Medida Provisória para estabelecer os procedimentos de quarentena aos quais os brasileiros terão de passar no país antes de serem liberados. Na última semana, vários brasileiros em Wuhan divulgaram vídeos nas redes sociais fazendo apelos ao presidente Jair Bolsonaro para que fossem resgatados.

28.000 casos de coronavírus

O número de mortos causados pelo coronavírus chinês subiu para 563, segundo boletim divulgado pela China nesta quinta-feira. Na quarta-feira, a contagem estava em 490 pessoas. Há 28.018 casos confirmados hoje, ante pouco mais de 20.000 no dia anterior. Tanto a cidade de Wuhan, com 11 milhões de habitantes, quanto sua província inteira, Hubei, com 50 milhões, estão isoladas para evitar que o vírus se espalhe.

Copom corta juros

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) cortou em 0,25 ponto percentual (p.p.) a Selic nesta quarta-feira (05). Com o anúncio, a taxa básica da economia foi de 4,5% a 4,25% ao ano, uma nova mínima histórica. A decisão foi unânime. É a quinta redução consecutiva da Selic, que cai desde julho de 2019, quando a taxa estava em 6,5%. Em comunicado, a instituição diz que vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária, “considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019”, mas enfatizou que seus próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação, com peso crescente para o ano-calendário de 2021.

Sem impostos para combustíveis?

Em mais um capítulo do embate com governadores por causa do preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que está preparado para o zerar os impostos federais sobre tais produtos se os chefes dos Executivos estaduais também zerarem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “Eu zero o federal se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio aqui, agora. Eu zero o federal hoje, eles zeram o ICMS. Se topar, eu aceito”, disse o presidente aos jornalistas ao sair do Palácio da Alvorada. Bolsonaro lançou o “desafio” ao ser lembrado pelos jornalistas que governadores citam com recorrência o peso dos impostos federais para a composição do preço dos combustíveis.

Volvo investirá R$ 1 bi no Brasil

O grupo Volvo, responsável pela produção de caminhões, ônibus e máquinas de construção, anunciou nesta quarta-feira um programa de investimentos da ordem de 1 bilhão de reais entre 2020 a 2023 no Brasil. O montante será aplicado no desenvolvimento de novos produtos e serviços. “Parte dos investimentos será direcionada para desenvolvimento de novos fornecedores da cadeia local”, afirma Wilson Lirmann, presidente do grupo Volvo na América Latina. A Volvo é líder no segmento de caminhões pesados no país, que representa o maior volume de vendas do mercado brasileiro. Em 2019, a marca emplacou 14,5 mil unidades, alta de 58% em relação ao ano anterior. O recorde do mercado de caminhões no Brasil ocorreu em 2011, quando foram emplacadas 170 mil unidades. Em 2019, foram vendidos 101 mil caminhões.

Amazon investirá R$ 1 bi em SP

A Amazon Web Services (AWS), da Amazon, investirá 1 bilhão de reais na expansão de sua infraestrutura de computação em nuvem no Estado de São Paulo, informou o governo estadual nesta quarta-feira. O investimento, que ocorrerá ao longo dos próximos dois anos, será utilizado na ampliação dos centros de dados da AWS, “para suportar a crescente adoção da AWS por clientes dos setores privado e público”, disse a empresa. No ano passado, a AWS já havia anunciado um investimento em infraestrutura digital na Colômbia, em seu movimento de expansão na América Latina.