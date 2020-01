Cade aprova Embraer e Boeing

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições nesta segunda-feira a venda do controle da divisão de aviação comercial da Embraer para a norte-americana Boeing. O negócio consiste em uma joint-venture em que a Boeing terá 80% da divisão comercial da Embraer, principal geradora de caixa da empresa, enquanto a companhia brasileira ficará com o restante, que inclui segmentos com o de aviação militar. O preço anunciado na época foi de 4,75 bilhões de dólares. O Cade afirmou ao aprovar a transação que “não há indícios para afirmar que a operação comercial” da nova joint-venture vá inviabilizar a concorrência.

Vendas do Tesouro Direto crescem 72%

A venda de títulos públicos a pessoas físicas somou 30,883 bilhões de reais em 2019, informou nesta segunda-feira o Tesouro Nacional. O valor vendido por meio do programa Tesouro Direto é o maior para um ano desde a criação do programa, em 2002. Em relação a 2018, as vendas cresceram 72,1%. Apenas em dezembro, o Tesouro vendeu 1,819 bilhão de reais em títulos públicos a pessoas físicas. O montante é levemente inferior a dezembro de 2018 (1,883 bilhão de reais). Mesmo com a queda no último mês do ano, o programa encerrou 2019 batendo recordes. O total de investidores ativos no Tesouro Direto – com saldo em aplicações no programa – fechou 2019 com 1.201.181 pessoas registradas. Ao longo de todo o ano passado, 414.863 novos investidores aderiram ao programa, o que representa crescimento de 52,76% no número de investidores ativos na comparação com 2018.

Taurus fabricará armas na Índia

A fabricante brasileira de armas Taurus e a indiana Jundal Steel anunciaram nesta segunda-feira, em Nova Delhi, uma joint venture para produção de armas de pequeno porte no mercado indiano. A Taurus vai entrar com transferência de tecnologia e terá 49% da joint venture. A Jundal, que até agora está concentrada na produção siderúrgica, terá 51% e na etapa inicial investirá 20 milhões de dólares do negócio. O objetivo é atender a demanda das forças de segurança na Índia. O acordo bilateral recebe incentivos do governo via um programa chamado “Make in Índia”. A CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), principal acionista da Taurus, já tem uma joint ventures com a indiana SSS Springs para produção de cartuchos para uso militar e de caça.

Lucro da Cielo cai pela metade

A Cielo, maior empresa de meios de pagamentos no Brasil, anunciou nesta segunda-feira que teve lucro líquido de 1,58 bilhão de reais em 2019, uma queda de 49,7% em relação ao lucro do ano anterior. O resultado operacional da companhia medido pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) foi de 1,8 bilhão de reais no ano passado, um recuo de 50,6% em relação a 2018. Na mesma base de comparação, a margem Ebitda caiu de 56,5% para 33,9%.

Novo aporte na Delivery Center

As administradoras de shopping centers brMalls e Multiplan voltaram a investir na startup de entregas Delivery Center. As empresas anunciaram nesta segunda-feira 27 um aporte de 69 milhões de reais na startup, fundada em Porto Alegre em 2016. As duas redes de shopping, que juntas têm mais de 40 shopping centers no Brasil, já haviam investido na Delivery Center no passado. A brMalls foi uma das primeiras investidoras da empresa, ainda em 2018. Depois disso, a Delivery Center recebeu no ano passado aporte de 12 milhões de reais da Multiplan e 10 milhões de reais de José Galló, ex-presidente da varejista de moda Renner. Ao todo, a startup já recebeu mais de 100 milhões de reais em aportes divulgados.

Moro no STF?

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, considerou nesta segunda-feira ser “natural” sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) após a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Decano da Corte, o magistrado será o primeiro a se aposentar no mandato de Jair Bolsonaro, em novembro deste ano, quando completará 75 anos e terá de deixar o cargo. “Eu não gosto de discutir vaga quando a vaga não existe. É um negócio meio esquisito. Parece que estou aposentando o ministro antes dele se aposentar. Acho que é uma perspectiva que pode ser interessante e natural na minha carreira. Eu venho da magistratura, né? Mas a escolha evidentemente cabe ao presidente da República”, declarou Moro, em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan. “Há outros nomes e acho que o presidente só vai fazer essa escolha no momento apropriado. Mas dizer, assim, que eu não gostaria? Claro (que gostaria)”, afirmou.

Justiça Federal aceita denúncia contra Cedae

A Justiça Federal aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal contra a Cedae por lançamento de esgoto sem tratamento adequado na Baía de Guanabara, na Barra da Tijuca e em rios. A acusação é referente ao período entre janeiro de 2015 e abril de 2018 e a sete estações de tratamento de esgoto (ETEs) — Barra, Alegria (no Caju), Sarapuí, São Gonçalo, Penha, Pavuna e Icaraí. Peritos da Polícia Federal colheram amostras de água efluente das ETEs em abril de 2016 e constataram concentrações de matéria orgânica até nove vezes superiores ao permitido pela legislação. Essa proporção foi detectada na estação da Barra, que também recebe esgoto de Jacarepaguá e do Recreio. A denúncia afirma que a companhia lançou esgoto na Baía e nos rios Pavuna e Sarapuí sem o tratamento adequado, violando a legislação estadual e resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). A empresa tem, a partir da notificação, um prazo de dez dias para apresentarem sua defesa, indicando provas e testemunhas. Em caso de condenação, será fixado um valor mínimo para reparação dos danos causados ao meio ambiente.

5G no Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira que tomará uma decisão sobre o papel da Huawei nas redes 5G do país que beneficiará consumidores e empresas sem comprometer a segurança nacional. Johnson deve decidir na terça-feira qual o papel da Huawei nas redes 5G do Reino Unido, que enfrenta intensa pressão do governo dos Estados Unidos para bloquear a empresa chinesa acusada por Washington de trabalhar a serviço do governo de Pequim. Quando perguntado sobre a Huawei, o premiê britânico disse que havia uma maneira de permitir que consumidores e empresas acessem a nova tecnologia sem comprometer os relacionamentos de segurança com a aliança de inteligência Five Eyes, liderada pelos EUA.

Trump nega ter falado com Bolton sobre ajuda à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira ter dito ao ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, que havia condicionado ajuda militar à Ucrânia a condução de uma investigação ao pré-candidato democrata à Casa Branca Joe Biden e o filho dele Hiden. “Nunca disse a John Bolton que a ajuda à Ucrânia estava vinculada às investigações aos democratas, incluindo os Biden”, garantiu o chefe de governo, em série de tuítes publicados hoje. De acordo como jornal americano “The New York Times”, Bolton prepara um livro sobre os bastidores da Casa Branca e teria informações que comprometeriam o presidente americano, que passa por julgamento político no Senado, que pode resultar em impeachment, pelo caso. “Nunca se queixou por isso, quando deixou o cargo. Se John Bolton disse isso, deve ter sido para vender um livro”, escreveu Trump, que está sendo acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso.