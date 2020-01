Divulgação do Sisu segue suspensa

A presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), desembargadora Therezinha Cazerta, rejeitou na noite de domingo um pedido da Advocacia-Geral da União para derrubar a decisão que suspende a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições forem encerradas às 23h59 deste domingo. Procurada pela TV Globo, o governo disse que recorrerá da decisão, mas ainda avalia se o recurso será apresentado ao STJ ou ao STF. A polêmica se dá após as falhas na correção das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para a Justiça, o governo não comprovou que as falhas foram totalmente solucionadas.

44 mortos em Minas

Pelo menos 44 pessoas já morreram e 19 estão desaparecidas em Minas Gerais em razão das chuvas que atingem o Estado nos últimos dias, de acordo com informações atualizadas da Defesa Civil mineira neste domingo. De acordo com o boletim mais recente, há 58 municípios afetados, com 13.687 pessoas desalojas e 3.354 pessoas desabrigadas. Belo Horizonte é a cidade com maior número de mortes – oito. O governo de Minas Gerais declarou situação de emergência em 47 cidades, citando “intensas precipitações pluviométricas que atingiram os municípios …. causaram múltiplos desastres -inundações, movimentos de massa, enxurradas e alagamentos”.

Vale eleva nível de alerta

A Vale elevou o nível de alerta da Barragem Sul Inferior, da Mina Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG), citando as fortes chuvas na região, com Minas Gerais já registrando 37 mortes em decorrência dos efeitos dos temporais. “Em razão das fortes chuvas na região, ocorreu uma erosão na parte interna do reservatório da estrutura, que se mantém estável”, afirmou a companhia em comunicado no sábado, quando disse que acionou o nível 2 do Plano de Ação de Emergência. A empresa disse que as pessoas residentes na Zona de Autossalvamento (ZAS) já haviam sido realocadas para locais seguros em fevereiro de 2019, quando a Barragem Sul Superior foi colocada em nível 2.

Foguetes caem perto de embaixada americana

Cinco foguetes Katyusha impactaram neste domingo os arredores da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, um dos frequentes ataques contra a instalação que se repetem sem deixarem vítimas desde o aumento da tensão entre os governos de EUA e Irã no início de janeiro. Uma fonte do Ministério do Interior do Iraque disse à Agência Efe que cinco projéteis caíram perto do edifício diplomático, localizado na Zona Verde, uma área fortificada de Bagdá onde estão localizadas todas as embaixadas e escritórios do governo. A Célula de Informação de Segurança do governo iraquiano confirmou que cinco mísseis caíram na Zona Verde sem causar danos, mas não detalhou se o fato ocorreu perto da embaixada americana.

Morre Kobe Bryant

O ex-jogador de basquete Kobe Bryant, ídolo do Los Angeles Lakers e um dos maiores jogadores da história da NBA, morreu neste domingo em um acidente de helicóptero em Calabasas, perto de Los Angeles, no estado da Califórnia, segundo confirmaram autoridades locais. “Com grande tristeza, tomamos conhecimento da morte de Kobe Bryant e outras quatro pessoas em Casablancs. A aeronave caiu em uma área remota perto de Las Virgenes às 10h (hora local) desta manhã”, informou em comunicado a prefeita de Calabasas, Alicia Weintraub. Kobe viajava no próprio helicóptero, um Sikorsky S-76, com pelo menos outras quatro pessoas quando aeronave caiu e pegou fogo. Os serviços de emergência compareceram ao local do acidente e confirmaram que não havia sobreviventes. Sua filha Gianna Bryant, de 13 anos, também estava no helicóptero.