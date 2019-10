Lucro da Petrobras sobe 37%

A Petrobras registrou lucro líquido de 9,09 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 36,8% ante o mesmo período do ano passado e uma queda de 51,8% na comparação com o segundo trimestre, quando a empresa teve um resultado recorde, informou a companhia nesta quinta-feira em seu balanço financeiro. Já o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado entre julho e setembro somou 32,6 bilhões de reais, alta de 9,1% em relação ao mesmo trimestre de 2018 e praticamente estável ante o segundo trimestre.

Lucro da Vale sobe 17%

O lucro líquido da Vale no terceiro trimestre do ano atingiu US$ 1,654 bilhão, aumento de 17,5% em relação ao observado no mesmo período do ano passado. O resultado reverte, ainda, prejuízo de US$ 133 milhões registrado no trimestre imediatamente anterior. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, apesar do resultado positivo no terceiro trimestre, o prejuízo é de US$ 121 milhões, na esteira da tragédia de Brumadinho em janeiro. “No terceiro trimestre de 2019, progredimos para a estabilização de nosso negócio e avançamos com o nosso objetivo de reparação integral de Brumadinho. A descaracterização de 9 barragens a montante continua, com a conclusão da primeira barragem prevista para o primeiro trimestre de 2020″, comentou o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, no documento que acompanha o seu demonstrativo financeiro, divulgado nesta quinta-feira.

Lucro da Amazon cai 26%

A varejista americana Amazon reportou na noite desta quinta-feira 24 lucros 26% menores no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa lucrou 2,1 bilhões de dólares, abaixo da expectativa dos analistas. Ao mesmo tempo, o faturamento foi de 70 bilhões de dólares, alta de 24% e acima das expectativas. O principal responsável pela redução das margens foi o frete. Mais especificamente, o frete de seu programa de assinantes, o Amazon Prime, que, por uma assinatura fixa por mês, permite aos consumidores terem boa parte dos produtos entregues gratuitamente e em poucas horas — no Brasil, o Prime chegou neste ano e custa 9,90 reais.

TSE confirma vitória de Evo na Bolívia

A apuração online do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) dá a vitória ao presidente boliviano, Evo Morales, sobre o opositor Carlos Mesa, no primeiro turno das eleições realizadas no domingo, após a apuração de 99,81% dos votos. Segundo o site do TSE, Morales obteve 47,06% dos votos, contra 36,52% para Mesa, o que garante sua reeleição. Os números incluem os votos válidos dos eleitores na Bolívia e dos bolivianos disseminados em 33 países do mundo. A apuração, porém, é seriamente questionada por diversos setores bolivianos, que paralisaram várias cidades do país, e posta sob suspeita pela Organização dos Estados Americanos (OEA). O governo brasileiro também se manifestou oficialmente, pedindo segundo turno no país.

Rosa Weber vota contra prisão após 2ª instância

A ministra Rosa Weber, considerada por especialistas a ministra que pode decidir a votação no Supremo Tribunal Federal, votou contra a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. O placar parcial está 4 a 3 a favor da prisão. Até agora votaram contra: Marco Aurélio e Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Votaram a favor: Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e Luís Roberto Barroso e Luis Fux. A sessão foi suspensa e será retomada em novembro. Faltam os votos de quatro ministros: Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e do presidente Dias Toffoli, que pode ter o voto de minerva em caso de empate. Moro sobre Marielle: ‘cada vida importa’

O ministro da Justiça, Sergio Moro, defendeu nesta quinta-feira a elucidação sobre o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, morta a tiros em março do ano passado, no Rio de Janeiro. “Acompanhamos esse caso com atenção e o governo federal tem máximo dever de que ele seja elucidado. Acho que cada vida importa. Temos toda intenção de contribuir, mas agora não está na esfera de competência dos órgãos federais”, disse.

Alcolumbre anuncia MP com recursos para praias do Nordeste

O presidente em exercício, Davi Alcolumbre, disse nesta quinta-feira que vai editar uma Medida Provisória (MP) para liberar recursos emergenciais aos municípios nordestinos atingidos pela mancha de óleo. “[Uma MP] para que os recursos cheguem na ponta, para que os estados e municípios possam de fato promover um aporte num contingente de trabalhadores nessas regiões, que já tiraram mais de mil toneladas desse rejeito das praias do Nordeste”, disse, em entrevista coletiva em Alagoas. Alcolumbre viajou para Alagoas e Sergipe para acompanhar a situação das praias da região. “Partimos do princípio de que uma MP pode sim, de fato, resolver imediatamente o custeio e a manutenção das despesas”, disse

Fusões e aquisições crescem 20% no primeiro semestre

As fusões e aquisições envolvendo empresas brasileiras movimentaram 108,6 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, um volume 20% maior do que o visto no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). Apesar de o volume dos negócios ter aumentado, o número de operações foi um pouco menor, caindo de 58 para 55. O estudo mostrou que o setor de petróleo e gás respondeu por 44,6% do volume de negócios no primeiro semestre deste ano, liderando as atividades de fusões e aquisições. O desempenho foi puxado pela venda da Transportadora Associada de Gás (TAG) pela Petrobras, numa transação de 34,2 bilhões de reais. Já em termos de quantidade de operações registradas o setor de energia elétrica foi o líder, com 8 negociações do total de 55 do primeiro semestre. Na sequência, vieram o setor de tecnologia e telecomunicações, outros serviços e petróleo e gás.

ONU investigará violação de direitos humanos no Chile

A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, anunciou nesta quinta-feira 24 o envio de uma missão de verificação ao Chile para investigar as possíveis violações às liberdades fundamentais durante os recentes protestos no país. “Após monitorar a crise desde o começo, decidi enviar uma missão de verificação para examinar as denúncias de violações aos direitos humanos no Chile”, declarou a ex-presidente chilena no Twitter. “Parlamentares e o governo manifestaram interesse em receber uma missão (do Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos)”, acrescentou a alta comissária. Sob críticas da oposição, ontem, o país convocou reservistas das Forças Armadas para conter as manifestações.