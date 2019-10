Curtas — uma seleção do mais importante no Brasil e no mundo

Senado aprova Previdência — faltam dois destaques

O Senado Federal aprovou na noite desta terça-feira (22) em segundo turno o texto-base da reforma da Previdência, com 60 votos favoráveis e 19 contrários. A idade mínima fixada é de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com economia estimada em 800 bilhões de reais em dez anos. Logo após a aprovação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), cancelou a votação de duas tentativas de alteração na reforma da Previdência, adiando a conclusão da apreciação da proposta para esta quarta-feira, 23. Um dos destaques, apresentado pelo PT, propõe garantir aposentadoria especial para trabalhadores em atividades consideradas com grau de periculosidade, como vigilantes.De acordo com a equipe econômica, o destaque do PT retiraria R$ 23,2 bilhões da economia fiscal da reforma em 10 anos.

–

Eduardo desiste de embaixada

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) desistiu de ocupar o cargo de embaixador em Washington. O anúncio foi feito em pronunciamento no plenário da Câmara na noite desta terça-feira, 22, durante a aprovação do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos para o uso comercial da base de Alcântara (MA). O filho do presidente Jair Bolsonaro e atual líder do PSL, Eduardo afirmou que “fica” no País para defender a pauta conservadora e o governo do pai. A decisão de Eduardo já era esperada por auxiliares de Bolsonaro que afirmavam que, apesar da peregrinação que fez junto aos senadores, o parlamentar não conseguiu apoios suficientes para ser aprovado para o cargo – o que poderia levar a uma derrota emblemática para o governo.

–

Justiça barra processos disciplinares do PSL contra ala bolsonarista

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) atendeu a um pedido de deputados da ala bolsonarista do PSL e deu uma liminar suspendendo todos os processos disciplinares abertos pelo partido contra eles. A decisão do juiz Alex Costa de Oliveira, da 6ª Vara Cível de Brasília, também suspendeu uma reunião do partido marcada para a tarde desta terça-feira para tratar de eventual punição aos parlamentares. A ação foi apresentada por 20 deputados, entre eles Eduardo Bolsonaro, novo líder do partido na Câmara, e nomes como Carla Zambelli, Bibo Nunes e Bia Kicis. O grupo apoiava Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para a liderança do partido no lugar de Delegado Waldir (GO). A decisão judicial ocorreu praticamente ao mesmo tempo em que o comando do PSL –com quem o grupo ligado a Bolsonaro está em guerra– havia determinado a abertura de um processo disciplinar contra Eduardo e outros 18 deputados.

–

Empresa britânica adquire concessão da Lotex

O Consórcio Estrela Instantânea, formado pela britânica IGT e pela norte-americana SGI, venceu nesta terça-feira 22 o leilão de concessão da empresa de loterias instantâneas Lotex, ao oferecer pagar lance inicial mínimo de cerca de 97 milhões de reais, já que foi a única concorrente no certame. Esta foi a terceira tentativa do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de privatizar a empresa que gerencia as raspadinhas. Nos primeiros certames, em julho do ano passado, e em maio deste ano, nenhuma empresa fez proposta. O consórcio, agora, terá 15 anos para explorar as raspadinhas. O governo espera receber, com a venda, mais de 540 milhões de reais durante o prazo de concessão.

–

SoftBank no controle da WeWork?

O fundo japonês SoftBank está próximo de comprar a empresa de escritórios compartilhados WeWork. O negócio, segundo a imprensa americana, é avaliado entre 7,5 bilhões de dólares e 8 bilhões de dólares (aproximadamente 33 bilhões de reais) pela totalidade da empresa ─ o banco já possui 30% de participação na empresa. O fundo, segundo a TV estadunidense CNBC, planeja realizar aportes de até 5 bilhões de dólares na empresa de trabalho compartilhado. O acordo deve ser anunciado ainda nesta semana. O negócio põe à prova o valor de mercado da empresa. A WeWork já foi avaliada em 47 bilhões de dólares e planejava oferecer suas ações na bolsa americana. O plano era abrir o capital da empresa a valores superiores a 40 bilhões de dólares, seguindo a Uber ─ mas registrou prejuízo de 1,6 bilhão de dólares no ano passado. Com a percepção de que a WeWork gastava demais e arrecadava de menos, o mercado mingou as avaliações da empresa e a oferta pública inicial (IPO, em inglês) foi por água abaixo. Em setembro, a empresa anunciou que havia desistido da operação.

–

Trump se diz vítima de ‘linchamento’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira 22 que a investigação que pode levar a seu impeachment é um linchamento. “Todos os republicanos devem se lembrar do que estão testemunhando: um linchamento. Mas venceremos!”, escreveu Trump no Twitter. O republicano está sendo investigado pela Câmara dos Representantes, em um processo liderado pelos democratas para seu impeachment. A expectativa do presidente é que o Senado, dominado pelos republicanos, absolva-o, caso a oposição vote a favor de sua destituição. O caso se deu após gravações revelaram que Trump pediu ao presidente da Ucrânia que investigasse negócios envolvendo Joe Biden, seu adversário político.

_

15 mortos em protestos no Chile

O número de mortos nos protestos que ocorrem em todo o Chile chegou a 15 nesta terça-feira 22, segundo o subsecretário do Interior, Rodrigo Ubilla. Entre as vítimas, onze morreram na Região Metropolitana, que inclui a capital, Santiago. Segundo Ubilla, todas as mortes contabilizadas ocorreram em um contexto de “incêndios e saques, principalmente de estabelecimentos comerciais”. De acordo com o jornal La Tercera, 2.643 pessoas foram presas desde o início dos protestos. Durante a madrugada, foi encontrado o corpo de um homem que morreu eletrocutado em meio ao saque a um supermercado no centro da capital. Os Carabineiros (polícia militar chilena) confirmaram que encontraram o corpo no interior do estabelecimento. Santiago e toda a Região Metropolitana, à qual pertence a capital, permaneceram pela terceira noite sob o toque de recolher, medida que na segunda-feira foi ampliada para a região de Valparaíso, a província de Concepción (sul), e as cidades de Antofagasta, La Serena e Coquimbo (norte); Rancagua e Talca (centro) e Valdívia (sul).

_

Piñera: ‘pacto social’

O presidente chileno, Sebastián Piñera, propôs um “pacto social” para fazer frente às demandas expressas durante as intensas manifestações que duram quatro dias e já deixaram ao menos 15 mortos em todo o Chile. “Me reunirei com presidentes de partidos, tanto do governo quanto da oposição, para poder explorar e tomara avançar para um pacto social que permita a todos nos aproximarmos com rapidez, eficácia e também responsabilidade para melhores soluções aos problemas que afligem os chilenos”, informou Piñera.

–

Renúncia no TSE da Bolívia

O vice-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia Antonio Costas, renunciou nesta terça-feira por supostos “desacordos” com a decisão de suspender a publicação da contagem rápida após a eleição presidencial de domingo. A saída de Costas coloca em situação crítica o órgão eleitoral, que tem sido alvo de denúncias da oposição. Os oposicionistas acusam o tribunal por suposta fraude em favor do presidente Evo Morales, que busca um quarto mandato. Segundo a carta de renúncia enviada por Costas ao vice-presidente Álvaro García Linera, sua decisão ocorreu por causa da “desatinada decisão da sala plena do tribunal de suspender a publicação de contagens”.