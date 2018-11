Cubano que pedir asilo no meu governo vai ter, diz Bolsonaro

Brasília – O presidente eleito Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 14, que, quando ele assumir o governo, os cubanos que pedirem asilo ao Brasil receberão esse status e comparou a atuação dos médicos cubanos no programa Mais Médicos a trabalho escravo.

Após as declarações do presidente eleito e de critérios que ele estabeleceu para dar continuidade ao programa, Cuba decidiu solicitar o retorno dos mais de 11 mil médicos cubanos que trabalham atualmente no Brasil.

Além de explorar seus cidadãos ao não pagar integralmente os salários dos profissionais, a ditadura cubana demonstra grande irresponsabilidade ao desconsiderar os impactos negativos na vida e na saúde dos brasileiros e na integridade dos cubanos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 14, 2018

Em entrevista coletiva ao lado do futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciado pelo presidente eleito nesta quarta, Bolsonaro disse ainda que pretende até o final deste mês ter definidos todos os nomes do primeiro escalão de seu governo.