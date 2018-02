Crivella sugere visita a agência como oficial, mas é desmentido

São Paulo – Em viagem oficial pela Europa durante o carnaval, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deu a entender em vídeo postado na última quarta-feira (14) de que teria feito uma visita oficial à Agência Espacial Europeia (ESA), que fica na cidade alemã de Darmstadt, próximo de Frankfurt. No entanto, segundo o jornal O Globo, a narrativa teria sido desmentida por um funcionário do órgão.

Ontem, (14), o prefeito carioca divulgou que sua visita à agência tinha como objetivo contribuir de alguma forma para a segurança do Rio. “Buscamos reforçar, com tecnologia de ponta, nosso Centro Operações Rio (COR) para cada vez mais oferecer um serviço mais conectado e presente no dia a dia do carioca”, disse o prefeito em sua página no Facebook.

Mas um funcionário da instituição afirmou ao jornal O Globo, que a visita de Crivella tinha caráter puramente privado. De acordo com outra fonte da ESA, a agência de Darmstadt não vende tecnologia de segurança e que a função principal da unidade é entender o surgimento do espaço e os buracos negros.

Um representante da Secretaria do Interior do estado de Hessen, onde fica Frankfurt, afirmou que a visita de Crivella não era do conhecimento das autoridades locais. Segundo ele, se fosse oficial, um “projeto piloto sobre o uso de drones na investigação de acidentes de trânsito e na observação de locais de crimes em pontos de difícil acesso” teria sido apresentado.

Veja o registro: