Crivella promete construir megacondomínio para professores públicos

Rio de Janeiro — Sob o pretexto de criar um programa habitacional para 54,4 mil servidores da Educação (entre professores e agentes que ocupam diversos cargos), o prefeito Marcelo Crivella tenta aprovar na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro um projeto que aumenta de oito para 18 andares o gabarito de um terreno de 1,5 milhão de metros quadrados entre a Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na Zona Oeste.

O imóvel, que pode abrigar um novo condomínio com 21 mil novas residências, fica no entorno da Pedra da Panela. Hoje, a altura dos prédios na região tem restrições porque esse morro é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), que sequer foi consultado sobre o projeto.

A proposta, feita a menos de um ano das eleições, quando Crivella tentará ser reconduzido ao cargo, tem gerado discussões acaloradas na Câmara.

O prefeito quer votar o projeto antes do recesso do fim de ano. Controlada pela oposição, a Comissão de Meio Ambiente — formada por Rosa Fernandes (MDB), Paulo Messina (PSD) e Renato Cinco (PSOL) — tem conseguido adiar a discussão em plenário com sucessivos requerimentos de informações.

Eles também apresentam uma série de argumentos para tentar provar que o objetivo da iniciativa é apenas eleitoreiro para viabilizar um projeto imobiliário.