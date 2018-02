Crivella lamenta que intervenção não tenha acontecido antes

Da Europa, onde passou o carnaval, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), agradeceu e parabenizou o presidente da República, Michel Temer (PMDB), pela intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, definida nesta sexta-feira, 16. Em comunicado, o prefeito classificou a medida como “ajuda” e ainda lamentou que não tenha sido tomada antes.

“Agradeço e parabenizo o presidente Temer pela ajuda ao Rio. No lançamento do Calendário Rio de Janeiro a Janeiro (em setembro do ano passado), foi o que eu pedi. Lamento que isso não tenha ocorrido naquela ocasião”, afirmou Crivella, como divulgado pela sua assessoria de imprensa.

A prefeitura informa que ele viajou em busca de soluções tecnológicas para a violência no Rio e não soube dizer a data de seu retorno, nem se participará de evento com Temer, na capital fluminense, neste sábado, 17.

Segundo fontes, ele deixa a Europa ainda nesta sexta.