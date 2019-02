SÃO PAULO – O senador Marcelo Crivella (PRB) foi eleito neste domingo prefeito do Rio de Janeiro, vencendo no segundo turno Marcelo Freixo (PSOL), indicou pesquisa boca de urna do Ibope divulgada pela TV Globo.

Segundo o levantamento, Crivella ficou com 57 por cento dos votos válidos, enquanto Freixo, que é deputado estadual, somou 43 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

O Ibope ouviu 5 mil eleitores cariocas neste domingo.