Crise no PSL não atrapalha andamento de reformas no Congresso, diz Maia

Brasília — O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avaliou nesta quinta-feira que a crise interna no PSL, incluindo uma briga pela liderança do partido do presidente Jair Bolsonaro na Casa, não atrapalha o andamento das reformas no Congresso.

Falando a jornalistas após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Maia disse que há hoje ambiente de modernização e eficiência do Estado que independe “desse problema do PSL“.

Maia disse ainda que caberá à secretaria-geral da Mesa da Câmara decidir quem é o líder do PSL, após duas alas opostas do partido apresentarem listas concorrentes sobre a definição da liderança.

“O que for checado é o que vai ser cumprido”, afirmou.

Na noite de quarta-feira, parte da bancada de deputados do PSL anunciou a derrubada do Delegado Waldir (GO) da liderança da legenda e a nomeação de Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente, em seu lugar.

No ápice até o momento da crise que o partido enfrenta, com troca de acusações e traições de ambos os lados, Eduardo também foi destituído da liderança pouco após ser nomeado, e logo depois foi recolocado novamente na posição.

A indicação dos líderes de bancada costuma ser feita uma vez ao ano por votação, mas pode haver troca através da apresentação de listas de assinatura à secretaria da Mesa da Câmara, desde que os deputados consigam maioria simples na bancada.