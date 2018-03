Criança Feliz tem resultados surpreendentes, diz Marcela Temer

Brasília – A primeira-dama, Marcela Temer, afirmou nesta terça-feira, 20, durante Conferência Internacional da Primeira Infância, em Brasília, que depois de 17 meses o programa Criança Feliz tem apresentado “resultados surpreendentes”.

Segundo Marcela, que é embaixadora do programa, mais de 2.600 cidades brasileiras aderiram ao programa e 209 mil crianças foram atendidas.

Coordenador pelo Ministério de Desenvolvimento Social, o Criança Feliz acompanha por meio de visitas domiciliares crianças de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. O programa atende crianças de 0 a 3 anos e também mulheres grávidas. Segundo a pasta, desde o lançamento o Criança Feliz já atendeu mais de 31 mil gestantes em todo o País.

Marcela disse que tem recebido relato de atendimentos em várias partes do País e que já pode perceber uma “transformação no desenvolvimento das crianças”.

“Há casos de melhoras significativas na coordenação motora”, exemplificou.

A primeira-dama agradeceu ao marido, a quem se referiu apenas de “Michel” por “acreditar no Criança Feliz” e disse que a iniciativa é de uma política pública que vai gerar benefício “não só para as famílias do projeto, mas para toda a sociedade brasileira”.

“No nosso País proteção da infância é uma política de Estado”, disse.