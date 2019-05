Criança de 11 anos é baleada em operação policial no Rio

Rio – Uma criança de 11 anos foi baleada na tarde de ontem, durante operação da Polícia Militar na comunidade Vila Moreti, bairro de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na mesma operação, um homem foi morto e outro ferido. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Albert Schweitzer. A criança foi operada e segue internada em estado grave.

A Polícia Militar, por meio de sua assessoria de imprensa, afirma que policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) faziam o patrulhamento na região quando “foram atacados por criminosos que estavam de motocicletas. Houve confronto”. Segundo a PM, o homem morto e o outro ferido, cujos nomes não foram informados, foram encontrados no patrulhamento da região. No local foram apreendidas três pistolas e drogas.