Demanda por voos dentro do Brasil cresce 3,09% em abril

São Paulo – A demanda por viagens de avião dentro do Brasil cresceu 3,09% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A ocupação dos assentos chegou a 80,94% dos lugares disponíveis. Em abril, a oferta foi ampliada em 1,31% em relação ao mesmo mês de 2014.

Os dados são de levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que reúne a Avianca, Azul, Gol e TAM.

De acordo com a associação, a quantidade de passageiros transportados em voos domésticos teve alta de 6,39% em comparação a abril do ano passado, totalizando mais de 8 milhões de pessoas.

O presidente da Abear, Eduardo Sanovicz, justificou que esse resultado se deve mais à política de preços baixos com tarifas promocionais.

“Como a economia anda mais devagar, o mercado corporativo, ou seja, os passageiros que viajam a negócio ou para eventos têm diminuído. Mas, com as ações promocionais muito agressivas, a ocupação vem aumentando. E é melhor sair com alguma receita a bordo do que nenhuma”, frisou.

A companhia TAM liderou o mercado, com a participação de 36,87%; seguida pela Gol, com 36,81%; pela Azul, com 16,97%; e pela Avianca, com 9,34%.

Em relação às viagens internacionais, a oferta foi ampliada em 13,46%, e a demanda, 8,24%. O número de passageiros transportados cresceu 11,81%, somando 565 mil viajantes.

Nas viagens para o exterior, a TAM liderou o mercado nacional, com 78,06% de participação. A Gol ficou com 13,81%; a Azul, com 8,08%; e a Avianca, inferior a 1%.