Datafolha: Cresce apoio à idade penal por crime grave

São Paulo – Levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta quarta-feira (3) pelo jornal Folha de S. Paulo mostra que o índice dos brasileiros que apoiam a redução da idade penal para crimes graves cresceu no último ano.

De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.765 pessoas em 192 cidades do país, o apoio saltou de 26%, em 2015, para 36%, em 2017. A margem de erro da sondagem é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

No recorte por região do país, o levantamento mostra que os nordestinos são os que menos defendem a diminuição da idade, com 81% que se declaram favoráveis. No Norte, o apoio soma 89%, empatados pela margem de erro com os habitantes da região Centro-Oeste, onde 88% aceitam a redução da maioridade.

As principais diferenças, segundo o Instituto, aparecem nas faixas de renda. Entre os que ganham acima de dez salários mínimos, o apoio soma 73%, contra 83% da parcela mais pobre da população, cuja renda é de até dois salários.

Vale ressaltar que a mudança na legislação foi proposta pelo senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) em abril de 2016. O texto, porém, segue em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ).