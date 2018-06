Cratera de 45 metros de profundidade é descoberta na Bahia

São Paulo – Uma cratera de 45 metros de profundidade, 71,7 metros de comprimento e 29,7 metros de largura foi encontrada nas proximidades de Matarandiba, uma comunidade localizada na cidade de Vera Cruz, na Bahia.

A erosão foi identificada no dia 30 de maio pela empresa Dow, que detém operações na área.

Segundo a multinacional, para evitar que alguém chegue perto, o local foi isolado em uma extensão de 30 metros de distância e placas indicando perigo de queda também foram instaladas.

Para EXAME, a assessoria de imprensa da Dow informou que uma barreira física maior está sendo construída com o suporte da Defesa Civil e do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Para entender a causa da abertura no solo, uma equipe de especialistas e de geólogos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi acionada pelo Dow. Além disso, para monitorar possíveis movimentações, a empresa instalou sensores e acionou um satélite de alta resolução que capta variações milimétricas.

A Dow afirma ainda que “é necessário entender a estabilidade do terreno e das encostas da erosão antes de afirmar que o terreno está completamente estável”.

Por ora, a recomendação é que os moradores não se aproximem, já que o comprimento da erosão corre o risco de aumentar.