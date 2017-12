CPMI da JBS vota o relatório da vingança a Janot

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que analisa a delação feita por executivos do frigorífico JBS deve votar hoje o seu relatório final.

Apresentado pelo deputado Carlos Marun (PMDB-MS), o texto pede o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do procurador da República Eduardo Pellela, que foi chefe de gabinete de Janot.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Os dois são acusados pelo relator dos crimes de prevaricação, incitação à subversão e calúnia ou difamação do presidente da República.

No relatório de 326 páginas apresentado ontem, Marun também pede o indiciamento dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS e sócios do grupo J&F, e do ex-executivo da JBS, Ricardo Saud, e do ex-procurador da República Marcelo Miller.

O relator disse que as provas que embasaram as denúncias feitas por Janot contra o presidente Michel Temer são “frágeis e inidôneas”.

Se for aprovado na comissão, o relatório é encaminhado para os órgãos competentes, incluindo o Ministério Público Federal, que era comandado por Janot e hoje está sob comando de Raquel Dodge.

Um grupo de parlamentares formado pelos deputados Delegado Francischini (SD-PR), João Gualberto (PSDB-BA) e Hugo Leal (PSB-RJ) e pelo senador Lasier Martins (PSD-RS) criticou as conclusões de Marun e pediu vistas do relatório, que deveria ter sido votado ontem.

A intenção é tentar apresentar um voto em separado contra o indiciamento dos procuradores. O voto, no entanto, só será apreciado se o relatório de Marun for rejeitado, o que não deve acontecer, visto que a comissão é majoritariamente governista e foi criada como forma de retaliação aos membros do MP.

Marun é um dos principais aliados do presidente e assume amanhã a Secretaria do Governo, órgão responsável pela articulação política do Planalto. Uma espécie de prêmio por serviços prestados, como sua atuação vergonhosa nesta CPMI.