CPI pedirá indiciamento de 14 pessoas por desastre em Brumadinho

São Paulo — O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, será apresentado na terça-feira pelo senador Carlos Viana (PSD-MG) e pedirá o indiciamento de 14 pessoas.

Segundo a Agência Senado, o parlamentar adiantou que entre as pessoas que tiveram o indiciamento pedido estão executivos da Vale, responsável pela barragem, cujo rompimento em janeiro deixou 246 mortos, além de 24 pessoas desaparecidas.

Uma segunda parte do parecer sugere a votação de três projetos que tratam de crimes ambientais, da segurança de barragens de rejeitos e da tributação da exploração de minérios no país.

O fim das barragens de resíduos no prazo de dez anos e a definição do valor para o pagamento de indenizações também fazem parte do relatório, que tem votação prevista para 9 de julho.

Em nota, a Vale afirmou que “vai aguardar o relatório ser comunicado oficialmente para se pronunciar”.