Covid-19: Congresso decreta luto em dia que Brasil chega a 10 mil mortes

O Congresso Nacional decretou luto oficial de três dias em razão das dez mil mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil. Dados do Ministério da Saúde ainda não foram atualizados neste sábado (8), mas segundo balanço do G1 feito com as 27 secretarias estaduais, o país já chegou a 10 mil vítimas pela covid-19. Números oficiais do governo estão em 9.897 óbitos. O índice de letalidade da doença por aqui é de 6,8%.

A bandeira em frente ao Congresso, na praça dos Três Poderes, em Brasília, será hasteada a meio-mastro às 14h. De acordo com o ato, publicado em edição extra do Diário Oficial, ficam proibidas quaisquer celebrações, comemorações ou festividades enquanto durar o luto.