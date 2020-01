Covas recebe alta hospitalar após sexta sessão de quimioterapia

Após passar por sua sexta sessão de quimioterapia, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, recebeu alta nesta quinta-feira (09), do Hospital Sírio-Libanês, e já está apto a exercer suas atividades.

Segundo boletim médico do hospital, divulgado às 16h de hoje, Covas encontra-se em “ótimo estado e praticamente não apresenta efeitos adversos”.

Em duas semanas, o prefeito deve passar por mais uma sessão de quimioterapia.

Histórico

No dia 23 de outubro do ano passado, o prefeito foi internado para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram LINK 1 uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer.

Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.