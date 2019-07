Corte no orçamento

Um novo corte no Orçamento de 2019 do governo federal, de 2,5 bilhões de reais, está previsto para esta segunda-feira 22, quando será divulgado o relatório bimestral de receitas e despesas, pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, às 14h40 (de Brasília). psNo último sábado, o presidente Jair Bolsonaro antecipou a informação em conversa com jornalistas, quando classificou o valor como uma “merreca” e afirmou que apenas um ministério será atingido – sem, no entanto, revelar o nome da pasta.

Celular clonado

A líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou que teve o celular clonado na madrugada deste domingo (21). Em vídeo publicado em suas redes sociais, a parlamentar diz ter recebido ligações de seu próprio número, como ocorreu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que teve o celular invadido em junho. Joice afirmou também que já está comunicando as autoridades sobre o ocorrido. Para ela, o criminoso responsável pelo ataque é “provavelmente da mesma gangue que invadiu o celular de Moro” e de procuradores da República.

Deltan: Moro protegia Flávio?

Deltan Dallagnol concordou que Flávio Bolsonaro, ex-deputado pelo PSL-RJ e filho do presidente Jair Bolsonaro, mantinha um esquema de corrupção em seu gabinete operado pelo assessor Fabrício Queiroz. É o que aponta mensagens vazadas entre o coordenador da Lava Jato e procuradores do Ministério Público Federal, divulgadas neste domingo (21) pelo “The Intercept”. Nas mensagens, Dallagnol chega a afirmar que o atual senador “certamente” seria implicado no esquema. Contudo, logo depois, demonstra preocupação de que o juiz Sérgio Moro não investigasse Flávio por pressão do presidente recém-eleito e pelo objetivo do juiz em tentar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Incêndios em Portugal

Ao menos 30 pessoas ficaram feridas por conta de um incêndio florestal na região do distrito de Castelo Branco, no centro de Portugal. Enquanto as chamas ameaçavam vilas na tarde deste domingo 21, moradores locais foram forçados a resolver o problema com as próprias mãos, protegendo suas casas de grandes incêndios com baldes de água e mangueiras domésticas contra chamas alimentadas por fortes ventos. O distrito de Castelo Branco está localizado a 225 quilômetros a nordeste de Lisboa. As chamas ainda queimam e, espalhando-se para o distrito próximo de Santarém, elas agora ameaçam várias vilas dos municípios de Vila de Rei e Mação.

Pompeo reconhece avanços do México

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reconheceu neste domingo “os avanços significativos” do México para frear a migração ilegal, afirmou a chancelaria mexicana em um comunicado. Pompeo se reuniu neste domingo com o chanceler mexicano Marcelo Ebrard, no âmbito de uma viagem pela América Latina que incluiu escalas na Argentina e no Equador. A viagem de Pompeo terminou em El Salvador, aonde o secretário de Estado chegou na tarde deste domingo para se reunir com o presidente Nayib Bukele. Além da questão migratória, também foi abordado no México o tema do dinheiro do narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado na semana passada à prisão perpétua nos Estados Unidos, assim como o tráfico ilegal de armas americanas para o México.