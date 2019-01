Córrego transborda em SP e deixa cidade em estado de alerta

O Córrego Ipiranga, na capital paulista, transbordou na tarde de hoje (4), por volta das 14h45, devido à forte chuva que atingiu a cidade, deixando a subprefeitura do Ipiranga em estado de alerta até as 15h13, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura paulistana.

Às 15h30, toda a cidade está em estado de atenção para enchente e tem nove pontos de alagamentos, no entanto, todos estão transitáveis.

Segundo o CGE, as fortes chuvas formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera continuam atuando na capital paulista, principalmente nas zonas oeste, sudeste e centro. Chove moderado com pontos fortes nos municípios de São Bernardo do Campo, Mauá e Diadema, localizados na Grande São Paulo.

A chuva continua nas próximas horas, variando de intensidade. Rajadas de vento no Aeroporto do Campo de Marte, na zona norte, às 14h26, atingiram 44,4 km/h.