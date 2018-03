Corpos de Marielle e motorista são liberados para velório

Rio – Os corpos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, assassinados na noite de quarta-feira, 14, na Praça da Bandeira, no centro do Rio, já foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) e seguiram em direção a uma casa funerária.

De lá, os corpos seguem para a Câmara dos Vereadores, onde serão velados a partir das 13 horas desta quinta-feira, 15.

O enterro de Marielle está marcado para as 16 horas, no Cemitério do Caju, na zona norte. O enterro do motorista será no mesmo horário, no Cemitério de Inhaúma, também na zona norte.