Corpo do ex-governador de Roraima Anchieta Júnior será enterrado hoje

O ex-governador de Roraima José de Anchieta Júnior (PSDB), 53 anos, será velado, em Boa Vista (Roraima) e provavelmente sepultado hoje (7), no Ceará. Os detalhes estão sendo definidos pela família. Ele morreu na quinta-ferira, 6, à noite, vítima de um infarto fulminante. Anchieta passou mal, foi levado às pressas ao hospital, mas chegou sem vida.

Em 2006, Anchieta Júnior foi eleito vice-governador do estado de Roraima na chapa de Ottomar Pinto, pelo PSDB, para o mandato de 2007 a 2011. Com a morte do governador Ottomar Pinto, assumiu o governo do estado em 11 de dezembro de 2007. Reeleito em 2010, renunciou ao cargo de governador em 2014 para ser candidato ao Senado, perdendo as eleições.

Nas eleições de 2018, entrou na disputa pela chefia do governo de Roraima, tendo como vice o empresário Abel Mesquita (Abel Galinha), mas perdeu as eleições. De Jaguaribe (CE), era formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará. Chegou a Boa Vista, Roraima, em 1991, onde exerceu atividades de secretário de estado da Infraestrutura, presidente do Conselho Rodoviário Estadual. Gestor do Comitê para Assuntos Fronteiriços.

Reações

Em nota, a governadora de Roraima, Suely Campos, manifestou pesar e lamentou a morte de Anchieta Júnior. “Neste momento de perda e profunda dor, solidarizamo-nos à família, aos amigos e a todo o povo de Roraima, rogando a Deus que os conforte em sua infinita bondade.”

Ex-mulher de Anchieta Júnior e mãe de duas filhas dele, a deputada federal Shéridan (PSDB-RR), que está em viagem oficial ao Marrocos, gravou um vídeo, postado nas redes sociais, em que aparece emocionada. Nele, a parlamentar diz que está apressando o retorno ao Brasil e que não tem palavras para descrever a dor.