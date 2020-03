Seis mortes nos EUA

Autoridades dos Estados Unidos confirmaram a sexta morte por coronavírus no país. Todas aconteceram na região de Seattle, no Estado de Washington. A primeira morte foi anunciada no último fim de semana e, até esta segunda-feira, 2, havia somente duas vítimas no país. Das seis pessoas, pelo menos quatro eram idosas ou tinham problemas de saúde. Os Estados Unidos têm 105 casos de coronavírus. Apesar da escalada de vítimas, o vice-presidente americano, Mike Pence, responsável pelos esforços do país contra o coronavírus, disse que o risco para americanos continua baixo. Há 90.937 casos de coronavírus no mundo, quase 11.000 fora da China, segundo dados mais recentes da manhã desta terça-feira, 3. Foram mais de 3.000 mortos até agora.

OCDE reduz projeção de PIB global

O surto de coronavírus está afundando a economia mundial em sua pior recessão desde a crise financeira global, alertou nesta segunda-feira a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), pedindo a governos e bancos centrais que lutem para evitar uma queda ainda mais profunda. Na manhã desta segunda-feira, a organização reduziu sua previsão para o crescimento global em 2020 em 0,5 ponto porcentual, de 2 9% para 2,4%, de olho nos impactos econômicos do coronavírus. Este é o nível mais baixo desde 2009. Para a entidade, o Produto Interno Bruto mundial pode ser até mesmo negativo no primeiro trimestre deste ano e cair para 1 5% em 2020, caso a epidemia se agrave. “Os governos precisam agir com rapidez e força para superar o coronavírus e seu impacto econômico”, defendeu a OCDE.

Focus reduz expectativa para IPCA e PIB

Economistas do mercado financeiro alteraram levemente a previsão para o IPCA – o índice oficial de preços – em 2020. O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central mostra que a mediana para o IPCA neste ano foi de alta de 3,20% para 3,19%. Há um mês, estava 3,40%. A projeção para o índice em 2021 seguiu em 3,75%. A queda desta semana para o IPCA é a nona seguida. A Focus também mostrou que a expectativa de crescimento da economia em 2020 passou de 2,20% para 2,17%. Há quatro semanas, a estimativa de alta era de 2,30%. Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do Produto Interno Bruto (PIB), de 2,50%.

Morre ex-CEO da General Electric

O ex-presidente da General Electric, Jack Welch, morreu na noite de domingo, 1º de março, aos 84 anos, por insuficiência renal. A informação foi confirmada pela esposa do empresário na manhã desta segunda-feira 2. Welch já foi apontado como gestor do século pela revista Fortune, em 1999. O executivo comandou a GE de 1981 a 2001, fazendo seu valor de mercado crescer de 12 bilhões para 410 bilhões de dólares em 2000, quando a empresa chegou a ser a mais valiosa do mundo. Atualmente, a GE vale 95 bilhões de dólares, após uma série de crises e vendas de ativos que fizeram a empresa perder parte de seu valor e reputação frente aos investidores.

Uber lança patinetes em SP

A Uber lançou nesta segunda-feira seu serviço de patinetes elétricos na cidade de São Paulo. Os patinetes haviam estreado no Brasil em dezembro, quando a empresa lançou o serviço em Santos, litoral paulista. O sistema custará 0,90 centavos por minuto de uso. Neste período de estreia, não é preciso pagar uma taxa inicial para desbloquear o veículo. O serviço da concorrente Grow (nascida após a fusão da brasileira Yellow com a mexicana Grin no ano passado) custa 2,25 reais para desbloqueio e outros 0,75 centavos por minuto em São Paulo. O patinete pode ser desbloqueado e pago usando o aplicativo principal da Uber, que já é usado para serviços de carro particular. O aplicativo, ao ser aberto, mostrará tanto a disponibilidade de carros quanto de patinetes em uma região específica do mapa.