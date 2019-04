Corinthians vistoria Itaquerão para apurar prejuízo

São Paulo – O Corinthians vai realizar uma vistoria no Itaquerão nesta quarta-feira para determinar quantas cadeiras foram deterioradas pela torcida argentina que compareceu ao estádio, na última terça, para acompanhar a partida da seleção de Messi contra a Suíça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O relatório com a extensão dos problemas deverá estar pronto apenas nesta quinta.

O clube alvinegro, no entanto, fez questão de antecipar que os problemas foram rotineiros e que eles podem ocorrer em qualquer jogo no estádio, como por exemplo no Campeonato Brasileiro, que será retomado logo após o término do Mundial.

O Itaquerão já recebeu cinco jogos do Mundial – além de Argentina x Suíça, o estádio serviu de palco para as partidas entre Brasil e Croácia, Uruguai e Inglaterra, Bélgica e Coreia do Sul e Holanda e Chile.

O recém-inaugurado estádio corintiano ainda receberá uma partida das semifinais – ela será disputada entre os vencedores dos jogos entre Argentina e Bélgica e Holanda e Costa Rica.