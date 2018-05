Coreia do Norte suspende conversas

O governo da Coreia do Norte afirmou, nesta terça-feira, que vai suspender a conversa com a Coreia do Sul devido a exercícios militares conjuntos de sul-coreanos e norte-americanos. Uma reunião entre os países estava marcada para esta quarta-feira, e trataria sobre os planos de implementação de uma declaração que emergiu da cúpula de 27 de abril, incluindo promessas de encerrar formalmente a Guerra da Coreia e buscar a “desnuclearização completa”. A agência oficial de notícias, da Coreia do Norte, chamou de “provocação” os exercícios militares conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul e disse que Pyongyang não tem escolha a não ser suspender as negociações. Hoje mais cedo, o governo norte-coreano afirmou que iria juntar todos seus esforços para acabar com os testes nucleares no país. Em discurso na Conferência do Desarmamento da ONU, o embaixador norte-coreano Han Tae Song afirmou que a descontinuação dos testes nucleares são um importante processo para o completo desarmamento do país. O encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump, marcado para acontecer em Singapura no mês de junho também foi colocado em dúvida.

Fique onde está

Por decisão do procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, o inquérito civil que investiga doações recebidas pelo ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) nas campanhas de 2010 e 2014 vai continuar com a Promotoria do Patrimônio Público de São Paulo, onde foi instaurado. A decisão foi anunciada nesta terça. Alckmin teria recebido 10,3 milhões de reais via caixa dois, segundo delatores da Odebrecht. O ex-governador havia questionado quem teria competência para investigá-lo. Alckmin entendia que a competência seria da Procuradoria-Geral de Justiça, por ele ser ex-governador, ou da Justiça Eleitoral, e não da Promotoria do Patrimônio Público de São Paulo. Além da investigação ficar com a Promotoria do Patrimônio Público, o inquérito terá prosseguimento na Promotoria Eleitoral.

Inquérito arquivado

Segundo a Folha de S.Paulo, o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, determinou o arquivamento parcial de inquérito contra o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), por falta de indícios da participação do político nos fatos analisados. O governador é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de fraude em licitações e superfaturamento de contratos na Codesp, estatal que administra o Porto de Santos. O pedido de Smanio foi encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público, que pode decidir pela homologação ou fazer novas exigências de investigação.

Efeito dominó

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira 15, um total de oito pessoas no âmbito da Operação Efeito Dominó, que investiga lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Entre os presos está o doleiro Carlos Alexandre, o Ceará, delator da Lava-Jato e que teria quebrado acordo de delação ao retomar suas atividades ilegais. Cerca de 90 agentes da PF cumpriram 18 mandados de busca e apreensão, cinco de prisão preventiva e três de prisão temporária no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, em Mato Grosso do Sul e São Paulo. A operação é um desdobramento de investigação da PF iniciada em 2017 e que resultou na desarticulação, também no ano passado, de uma estrutura para o tráfico internacional de drogas, comandada por Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, um dos maiores traficantes de drogas da América do Sul com conexões em dezenas de países.

Dono para o triplex

“É um imóvel que tem uma posição privilegiada, de frente para o mar, achei que era um bom investimento”, afirmou, ao jornal O Globo, o comprador Fernando Costa Gontijo, que arrematou o tríplex, apontado pelas investigações da Lava-Jato como um presente da OAS a Lula. O empresário, que confirmou ser o comprador, diz atuar no mercado imobiliário em Brasília e em outras cidades. Ele criou uma empresa especificamente para comprar o imóvel, a Guarujá Participação.

20 anos em 2?

Depois de um slogan desastrado que causou constrangimentos ao Planalto, o presidente Michel Temer divulgou, nesta terça-feira 15, um documento de 32 páginas com o balanço de seu governo, no qual descreve, principalmente, as medidas da área econômica e ignora as denúncias de corrupção que envolvem o próprio presidente e seus principais aliados. “Foram dois anos de muita luta mas também de muitas vitórias”, afirmou, em cerimônia de celebração de dois anos de seu governo, nesta terça-feira. “Resolvi chamar todos do governo nesse relato de tudo aquilo que foi ao longo desses dois anos de governo”, disse Temer. Inicialmente, o convite para o evento dizia “O Brasil voltou, 20 anos em dois”. A ambiguidade da frase foi alvo de críticas, e o Planalto recuou, mudando o nome da cerimônia para “Maio/2016 — Maio/2018: o Brasil Voltou”.

Preço máximo

A Petrobras informou, nesta terça-feira, que elevará os preços do diesel em 2,01% e os da gasolina em 1,84% nas refinarias. Com os reajustes, o valor do diesel subirá para 2,2682 real por litro e o da gasolina passará para 1,9686 real, para novas máximas dentro da era de reajustes diários, iniciada em julho do ano passado. A alta desta semana é justificada pela incerteza quanto ao mercado internacional, após a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear e a retomada das sanções econômicas contra o Irã. Além disso, o preço do combustível brasileiro é influenciado pelos sinais de que os maiores produtores globais ainda estão comprometidos em reduzir a oferta. Em seu site, a companhia brasileira afirmou que os preços serão reajustados a partir da quarta-feira 16.

Embargo ao frango

Entra em vigor na quarta-feira 16 a proibição de importação de carne de frango de 20 frigoríficos brasileiros — 12 deles pertencentes à BRF — pelos países que compõem a União Europeia. A decisão foi tomada pela Comissão Europeia em abril, após a terceira etapa da Operação Carne Fraca, deflagrada em março do ano passado pela Polícia Federal, com o objetivo de investigar denúncias de fraudes cometidas por empresários e fiscais agropecuários federais. Com a limitação da exportação para o mercado europeu, a expectativa é que aumente a oferta no mercado interno, o que tornará o frango mais barato momentaneamente para o consumidor brasileiro. Projeção feita recentemente pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) indica que o embargo da União Europeia ao frango brasileiro deverá gerar, neste ano, perda de 30% sobre o total do produto exportado pelo Brasil para o bloco, que é composto de 28 países. A decisão de embargo terá impacto em 20 plantas exportadoras (unidades de produção) de nove empresas. De acordo com a ABPA, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo.

Saída discreta

A Gradual Investimentos anunciou, nesta terça-feira, que está encerrando suas atividades na bolsa. No comunicado, a empresa informou que vai realizar as operações “apenas para zeragem e transferência de posições”. A decisão da companhia ocorreu após executivos serem presos pela Polícia Federal em abril deste ano durante a Operação Encilhamento, que investiga o envolvimento de corretoras na utilização de recursos de institutos de previdências municipais em debêntures sem lastro. Segundo a PF, os fundos contêm títulos de dívidas sem lastro, emitidas por empresas de fachada — o valor total dos títulos ultrapassa 1,3 bilhão de reais. Nas redes sociais, clientes da Gradual reclamaram da dificuldade de fazer contato com a empresa. Em seu site, a corretora informa que possui em custódia 7 bilhões de reais e 60.000 clientes.

Putin inaugura ponte “cínica”

O presidente da Rússia, Vladimir Putin inaugurou, nesta terça-feira, uma ponte que liga o país à Crimeia. Dirigindo um caminhão, o presidente russo se deslocou até a seção rodoviária de uma ponte de veículos e trens ligando seu país à península anexada da Crimeia. A ponte começou a ser construída em 2016 pela construtora de Arkadi Rotenberg, amigo do presidente Putin. A inauguração é considerada uma provocação à Ucrânia, uma vez que a medida mostrou um desprezo pela lei internacional, que não reconhece a anexação da Crimeia pela Rússia, realizada em 2014, que provocou deterioração nos laços com o Ocidente. Em Kiev, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, afirmou que a construção da ponte é “particularmente cínica, porque sua inauguração ocorre na véspera do aniversário mais recente da deportação do povo crimeio-tártaro por parte do regime de Stalin”.

Navalny preso

Um dos principais líderes da oposição, Alexei Navalny, foi condenado à prisão, nesta terça-feira. A Corte de Moscou decretou prisão de 30 dias pela sua atuação e convocação de manifestações no país, dias antes da cerimônia de posse do presidente russo, Vladimir Putin. Durante as manifestações, que ocorreram no início deste mês, Navalny e outros 1.600 ativistas foram presos. Esta não é a primeira vez que Navalny foi detido. Por causa de seu histórico de oposição e de luta contra a corrupção no país, ele foi barrado de participar da última eleição presidencial, fato que considerou “como um falso pretexto”. Segundo ele, o país é governado por um regime czarista.

Retomadas nucleares

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira, novas sanções contra o presidente do Banco Central do Irã, Valiollah Seif. Além dele, outros três indivíduos e um banco iraquiano sofreram as sanções, por serem acusados de apoiar o terrorismo global. A decisão ocorre dias após o governo americano anunciar a saída do acordo nuclear, firmado em 2015. Enquanto os Estados Unidos retomam as sanções, o governo do Irã afirmou, também nesta terça-feira, que pode retomar o enriquecimento nuclear. Segundo o porta-voz iraniano Mohammad Bagher Nobakht, se os interesses do país não forem mantidos, o Irã também deixará o acordo, e voltará a enriquecer em 20% o urânio. A porcentagem é o suficiente para criar uma arma nuclear. O acordo prevê que o país enriqueça até 4% do urânio, o suficiente para produzir energia elétrica.

EUA: ação moderada de Israel

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, afirmou, nesta terça-feira, que Israel agiu com “moderação” nas manifestações de palestinos contra a mudança da embaixada americana, na segunda-feira. Ao Conselho de Segurança, a embaixadora reafirmou o posicionamento do governo americano, que acusa o grupo político Hamas de ter coordenado as manifestações, e afirmou que “nenhum país nesta câmara agiria com mais moderação do que Israel.” Ela ainda acusou o grupo de agir com violência, e que por isso qualquer outro país reagiria com menos moderação do que Israel. A ONU, por outro lado, condenou as ações israelenses, e afirmou que a força letal só deveria ter sido usada em último recurso. Ontem, após manifestações na Faixa de Gaza, 58 foram palestinos mortos e centenas foram feridos.