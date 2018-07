Copa: confira os horários de funcionamento de serviços e comércio

A seleção brasileira estreia nesta segunda-feira (2), às 11h, em Samara, nas oitavas de final da Copa da Rússia. O jogo será contra o México. Nos órgãos do governo do Distrito Federal (GDF) será ponto facultativo, o que permite aos funcionários do Executivo local ficar em casa para assistir ao jogo. Na primeira fase, foi determinado um expediente especial, mas o GDF alterou para evitar confusão e engarrafamentos perto do horário da partida.

No Tribunal de Justiça do DF, o expediente será das 15h às 19h. Os prazos judiciais iniciados ou encerrados hoje ficam prorrogados para terça-feira (3).

No comércio, conforme convenção coletiva acordada entre o Sindicato dos Empregados do Comércio do DF (Sindicom) e o Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista), as lojas de shoppings e de rua vão ficar abertas até as 10h30, dispensando seus empregados até 13h30.

O metrô de Brasília funcionará durante todo todo o dia. O mesmo ocorrerá com os ônibus, que circularão normalmente de manhã, com reforço no horário de pico, das 12h30 às 14h30. Após esse horário, o serviço será oferecido de acordo com a demanda. As faixas exclusivas para ônibus serão liberadas pelo Detran-DF e pelo Departamento e Estradas e Rodagens (DER).

Rio de Janeiro

No Rio, o jogo mexeu com horários e prestação de serviços. Nos órgãos estaduais será ponto facultativo. O decreto do governador Luiz Fernando Pezão estabelece, no entanto, que o expediente é normal nas repartições cujas atividades tenham exigências técnicas ou de interesse público, ou seja, os serviços essenciais como hospitais, Corpo de Bombeiros e polícias, entre outros.

A critério da Secretaria Estadual de Educação e da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), poderá haver atividades regulares nas unidades de ensino com horários noturnos.

Conforme decreto do prefeito Marcelo Crivella, as repartições municipais estarão fechadas, mas a Secretaria de Saúde editou uma resolução regulamentando o expediente nas unidades da rede pública municipal.

Funcionarão normalmente o Laboratório Municipal de Saúde Pública da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, as unidades de Atenção Primária, policlínicas, ambulatórios dos hospitais, unidades de urgência e emergência e de internação, como UPAS, hospitais e outras unidades que não admitem interrupção.

A Polícia Militar informou que haverá reforço no policiamento nos locais onde houver grande concentração de pessoas para assistir ao jogo, como o Alzirão, na Tijuca, zona norte da cidade. A PM não informou, no entanto, quantos policiais serão empregados.

Os trens operados pela SuperVia vão funcionar com intervalos normais no pico da manhã desta segunda-feira, mas a concessionária alterou o planejamento operacional nos horários de menor movimento e no período que costuma ter maior movimento, após as 16h. De acordo com a empresa, os passageiros estão sendo informados sobre as mudanças pelo sistema de áudio dos trens e estações e também pelos seus canais digitais.

Se houver necessidade, a concessionária poderá disponibilizar trens extras. Em caso de dúvida, o usuário pode consultar a página da SuperVia.

O MetrôRio vai funcionar como em dia útil. Os trens vão operar entre as 5h e a meia-noite. Tanto na ida quanto na volta do jogo, o atendimento de horário de pico será estendido, com toda a frota em funcionamento. A companhia prometeu colocar trens extras posicionados em pontos estratégicos da operação. Quem precisar fazer transferência entre as linhas 1 e 2, deve lembrar que ela será no trecho compartilhado entre as estações Central, no centro da cidade, e Botafogo, na zona sul.

O metrô lembra ainda que algumas estações são localizadas próximas aos espaços gratuitos para assistir à partida e, por isso, devem ser escolhidas para os deslocamentos – a Arena Bossa, no Bossa Nova Mall, ao lado do Aeroporto Santos Dumont, a Arena N° 1 Brahma, na Praça Mauá, a Rua do Lavradio. Na zona norte, o Alzirão, na Tijuca, a Arena Jovelina Pérola Negra, a Arena Park Maracanã, no bairro do Maracanã, o Cadeg, em Benfica, e a Rua do Rio, no Shopping Nova América, em Del Castilho.

Na zona sul, quem for para os quiosques da orla poderá contar também com o metrô nas estações de Copacabana, Ipanema e Leblon.

Nas barcas o esquema de funcionamento prevê operação especial nas linhas Arariboia e Charitas. Na travessia Praça XV-Praça Arariboia, entre as 6h30 e as 22h30, as viagens serão feitas com intervalos de 20 minutos. Já na ligação Charitas-Praça XV, das 16h30 às 20h30, as partidas ocorrerão a cada 30 minutos. No sentido Praça XV-Charitas, das 16h às 21h, as viagens também serão realizadas a cada 30 minutos.

A CCR Barcas, que administra o serviço, destacou que nos outros horários das duas linhas e das demais linhas – Paquetá, Cocotá e DivSul – não haverá alteração.

No Aeroporto Internacional Galeão Tom Jobim o funcionamento será normal. O aeroporto está com cinco telões espalhados pelas áreas pública e restrita no embarque, para os passageiros acompanharem a partida.

São Paulo

Em São Paulo, a partida entre o Brasil e o México também vai mudar o horário de funcionamento de alguns serviços. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em dias de jogos às 11h, a exemplo do Rio de Janeiro, o atendimento ao público nas agências do interior, da capital e das regiões metropolitanas será das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.

O expediente em todas as 72 unidades de atendimento do Poupa Tempo será parcial nos dias de jogos da seleção brasileira. Nesta segunda, o expediente começará às 15h. O horário de fechamento será o habitual. Na capital, os postos funcionam até as 19h. Os horários dos outros postos podem ser consultados no site do Poupa Tempo.

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) abrirão somente às 15h.

As agências dos Correios ficarão abertas das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h. Já o rodízio municipal de veículos funcionará normalmente.