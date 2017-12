Conversa sobre desembarque do PSDB será “elegante”, diz Temer

O presidente Michel Temer afirmou, na manhã deste sábado, que a conversa entre ele e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sobre o desembarque do PSDB do governo será “cortês e elegante”, diz reportagem do site do O Estado de S. Paulo.

“(Nossa conversa) será cortês e elegante como é do meu estilo e do governador”, afirmou, após participar de evento de entrega de 900 casas do programa Minha Casa Minha Vida, em Limeira (SP), segundo reportou O Estado de S.Paulo.

Segundo o site do jornal, o presidente não disse, contudo, quando seria essa conversa ou o desembarque definitivo dos tucanos.

Temer e Alckmin se encontraram no evento em Limeira, disse o jornal. A reportagem diz que a expectativa era que eles conversassem ainda neste sábado, mas os dois só tiveram a oportunidade no trajeto rápido entre Limeira e Americana de helicóptero, em que foram juntos.