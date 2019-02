Controlar dá aviso prévio a 800 funcionários

São Paulo – A Controlar, empresa responsável pela realização da inspeção veicular em São Paulo, anunciou nesta quarta-feira, 8, que os 800 funcionários entrarão em aviso prévio a partir desta quinta-feira, 9.

A concessionária funciona com liminar da Justiça com validade até o dia 31. Em seguida, de acordo com a prefeitura, um novo modelo de inspeção será adotado na capital paulista. Deverá contar com a participação de mais de uma empresa.

Apesar de pôr os funcionários em aviso prévio, a Controlar afirma que “continua buscando demonstrar na Justiça a validade de seu contrato até o ano de 2018” e que a qualidade do serviço prestado não será afetada.