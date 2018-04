Contra prisão de Lula, MST fecha trecho da Fernão Dias em SP

São Paulo – Cerca de 400 militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) fecharam trecho da BR 381 (Fernão Dias), que dá acesso de São Paulo à capital de Mineira, às 10h desta sexta-feira, 6.

O movimento afirma que a prisão é arbitrária e faz parte do projeto de retirada de direitos dos trabalhadores. “A prisão de Lula é a coroação do golpe pelo judiciário. Quem não se levantar agora será conivente com toda arbitrariedade, com o fim dos nossos direitos e com essa corja que está destroçando nossas intuições democráticas”, afirmou Ester Hoffmann, da Direção Nacional do MST.