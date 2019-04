Conselho Nacional de Justiça confirma ataque virtual ao site do órgão

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou hoje (1º) que o site do órgão foi alvo de um ataque virtual feito por hackers. De acordo com informações divulgadas pelo conselho, nenhum sistema de informações processuais foi afetado e a Polícia Federal (PF) foi acionada para investigar o caso. O CNJ não confirmou oficialmente se houve vazamento de informações.

Segundo o site Defcon Lab, referência em defesa virtual, o hacker responsável pelo ataque disponibilizou para download um arquivo anônimo com informações de usuários que solicitaram algum tipo de serviço na página do conselho.

No mês passado, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, determinou a abertura de inquérito para apurar notícias falsas (fake news) que tenham a Corte como alvo.